Восемь снарядов «Вампир» и одну ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью

Также сегодня ночью примерно в 02:50 поступила информация о том, что БПЛА ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе. Никто не пострадал. Повреждены провода электропередачи. Позже поступила информация об атаке ВСУ на Шебекинский горокруг, Шебекино и Новую Таволжанку. Никто не пострадал, но есть разрушения.