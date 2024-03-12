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Обстрел ВСУ

Восемь снарядов «Вампир» и одну ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью

12 марта 2024, 05:21
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Около 07:30 над Белгородской областью сбили 8 снарядов «Вампир» и «Точку-У»

В результате атаки со стороны ВСУ над Белгородской областью сбито 8 снарядов РСЗО «Вампир» и одна ракета комплекса «Точка-У». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Министерстве обороны РФ сообщили о неудачной попытке атаки объектов на территории России со стороны ВСУ при помощи РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У». ПВО над Белгородской областью уничтожено восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», а также одна ракета комплекса «Точка-У».

Также сегодня ночью примерно в 02:50 поступила информация о том, что БПЛА ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе. Никто не пострадал. Повреждены провода электропередачи. Позже поступила информация об атаке ВСУ на Шебекинский горокруг, Шебекино и Новую Таволжанку. Никто не пострадал, но есть разрушения.

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