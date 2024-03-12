Восемь снарядов «Вампир» и одну ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:37
В Министерстве обороны РФ сообщили о неудачной попытке атаки объектов на территории России со стороны ВСУ при помощи РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У». ПВО над Белгородской областью уничтожено восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», а также одна ракета комплекса «Точка-У».
Также сегодня ночью примерно в 02:50 поступила информация о том, что БПЛА ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе. Никто не пострадал. Повреждены провода электропередачи. Позже поступила информация об атаке ВСУ на Шебекинский горокруг, Шебекино и Новую Таволжанку. Никто не пострадал, но есть разрушения.