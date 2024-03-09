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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Беспилотник

В 18: 10 над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ

9 марта 2024, 15:52
Фото: 1MI
Беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Минобороны сообщило, что примерно в 18:10 над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник. за сегодня это уже не первая попытка нанести удар.

Примерно в 18:10 над территорией Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ самолётного типа. Также пресекли попытку атаки ВСУ по объектам на территории России.

Также напомним, что беспилотник сегодня сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в посёлке Безымено Грайворонского округа. И в ХУТОРЕ Мухин Шебекинского района беспилотник также сбросил взрывное устройство в жилой зоне. Позже населённый пункт подвёргся повторной атаке. К тому же, на подлёте к Грайворону сбили ещё один БПЛА.

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