Над Белгородом второй раз за утро прозвучали взрывы, остались следы в небе

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В небе над Белгородом вновь было громко. Взрывы горожане услышали примерно в 09:09 12 марта. После этого в небе остались характерные следы.
Официальной информации пока нет.
Также сегодня, 12 марта, около 07:30 над регионом были сбиты восемь снарядов «Вампира» и одна ракета комплекса«Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
После взрывов над городом белгородцы сообщали о дыме в разных частях города. Информацию о возгораниях позже опровергли в мэрии — дым идёт из труб котельных. А дымка на улице Магистральной появилась из-за погодных условий.