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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Следы в небе

Над Белгородом второй раз за утро прозвучали взрывы, остались следы в небе

12 марта 2024, 06:35
Фото: Bel.ru
Следы в небе

Над Белгородом снова было громко

В районе 09:09 утра 12 марта горожане услышали громкие звуки. В небе заметили характерные следы.

В небе над Белгородом вновь было громко. Взрывы горожане услышали примерно в 09:09 12 марта. После этого в небе остались характерные следы.

Официальной информации пока нет.

Также сегодня, 12 марта, около 07:30 над регионом были сбиты восемь снарядов «Вампира» и одна ракета комплекса«Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

После взрывов над городом белгородцы сообщали о дыме в разных частях города. Информацию о возгораниях позже опровергли в мэрии — дым идёт из труб котельных. А дымка на улице Магистральной появилась из-за погодных условий.

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следы в небеследы в небе
следы в небеследы в небе
следы в небе
Фото: Bel.ru
В мэрии опровергли информацию о пожарах в Белгороде после взрывов
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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Громкие звуки#Следы в небе
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