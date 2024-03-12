Не открывали после ракетной опасности: магазины в белгородском ТРЦ оказались закрыты

Некоторые торговые центры в Старом Осколе после объявления ракетной опасности так и не начали работу. Об этом очевидцы сообщили Telegram-каналу «Старый Оскол № 1». Так, в «Перекрёстке» оказался закрытым боковой вход, люди ждали его открытия.