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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Закрытые магазины в ТРЦ Старого Оскола

Не открывали после ракетной опасности: магазины в белгородском ТРЦ оказались закрыты

12 марта 2024, 09:15
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1»
Закрытые магазины в ТРЦ Старого Оскола

Под Белгородом ряд магазинов не стали открывать из-за сигнала об опасности

Закрытые магазины заметили жители Старого Оскола. По их информации, торговые точки не открывались с момента объявления сигнала о ракетной опасности, а подобная картина наблюдается сразу в нескольких торговых центрах.

Некоторые торговые центры в Старом Осколе после объявления ракетной опасности так и не начали работу. Об этом очевидцы сообщили Telegram-каналу «Старый Оскол № 1». Так, в «Перекрёстке» оказался закрытым боковой вход, люди ждали его открытия.

Ракетную опасность в Старооскольском округе объявили ещё в 04:17. Спустя три часа, в 07:16, сигнал объявили уже на всей территории Белгородской области.

В Белгороде раздались звуки взрывов и стрельбы. В Шебекино в результате атак пострадали два человека — женщина и мужчина. В нескольких населённых пунктах региона зафиксировали различные разрушения.

Закрытые магазины в ТРЦ Старого ОсколаЗакрытые магазины в ТРЦ Старого Оскола
Закрытые магазины в ТРЦ Старого ОсколаЗакрытые магазины в ТРЦ Старого Оскола
Закрытые магазины в ТРЦ Старого Оскола
Фото: Telegram-канал «Старый Оскол № 1»
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#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Магазины#Александра Склярова#Ракетная опасность
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