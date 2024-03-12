Не открывали после ракетной опасности: магазины в белгородском ТРЦ оказались закрыты

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Некоторые торговые центры в Старом Осколе после объявления ракетной опасности так и не начали работу. Об этом очевидцы сообщили Telegram-каналу «Старый Оскол № 1». Так, в «Перекрёстке» оказался закрытым боковой вход, люди ждали его открытия.
Ракетную опасность в Старооскольском округе объявили ещё в 04:17. Спустя три часа, в 07:16, сигнал объявили уже на всей территории Белгородской области.
В Белгороде раздались звуки взрывов и стрельбы. В Шебекино в результате атак пострадали два человека — женщина и мужчина. В нескольких населённых пунктах региона зафиксировали различные разрушения.