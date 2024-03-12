Автоматную очередь услышали жители Белгорода — так сбивали украинский беспилотник?

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Около 11 часов утра 12 марта жители Белгорода услышали выстрелы из автоматического оружия в районе Харгоры. Что это было, пока неизвестно. Вероятно, таким образом сбивали летящий беспилотник. Позже выстрела раздались вновь, после них раздался взрыв в небе.
В Белгороде с утра объявлена ракетная опасность. Приграничные районы ВСУ атакуют дронами, артиллерией из ракетных систем залпового огня. Есть пострадавшие.