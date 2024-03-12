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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Белгороде раздались автоматные выстрелы

Автоматную очередь услышали жители Белгорода — так сбивали украинский беспилотник?

12 марта 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде раздались автоматные выстрелы

Жители города услышали выстрелы из автоматов. Официальной информации пока не поступало.

Около 11 часов утра 12 марта жители Белгорода услышали выстрелы из автоматического оружия в районе Харгоры. Что это было, пока неизвестно. Вероятно, таким образом сбивали летящий беспилотник. Позже выстрела раздались вновь, после них раздался взрыв в небе.

В Белгороде с утра объявлена ракетная опасность. Приграничные районы ВСУ атакуют дронами, артиллерией из ракетных систем залпового огня. Есть пострадавшие.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО
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