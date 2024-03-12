Белгородцы пережидали ракетную опасность на улице у закрытых дверей поликлиники

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По всей Белгородской области примерно с семи часов утра действует сигнал о ракетной опасности. Не всем пациентам из-за этого, например, сегодня удалось попасть к врачу.
Белгородцы сообщают о том, что людей вблизи детской поликлиники в Строителе не запускают внутрь. «Людям с детьми пришлось стоять на улице», — рассказали очевидцы Telegram-каналу «Строитель Online».
Власти или администрация медучреждения пока никак не прокомментировали случившееся.
Судя по информации Telegram-канала «БелПлюс», в поликлинику не смогли попасть и пациенты из Белгорода. Закрытыми остались двери поликлиники № 8.
Жители Терновки Яковлевского городского округа пожаловались на школьные автобусы, которые во время ракетной опасности везли детей в образовательное учреждение. Одна женщина задала вопрос, как такое может быть.
На обращение отреагировал глава муниципалитета Олег Медведев. По его информации, сигнал об опасности объявили в то время, когда школьный автобус уже подбирал детей на остановках. Водитель оперативно собрал всех учеников и отвёз их в укрытие, автобус прекратил движение.
Отметим, что с ночи в регионе неспокойно. Из-за обстрелов разрушения зафиксировали в нескольких зданиях, включая суд, больницу, детский сад и техникум. Ранены люди.
10 марта в Белгороде и Белгородском районе тоже объявляли ракетную опасность: в сумме сигнал действовал более пяти часов.