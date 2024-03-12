Белгородцы пережидали ракетную опасность на улице у закрытых дверей поликлиники

На обращение отреагировал глава муниципалитета Олег Медведев. По его информации, сигнал об опасности объявили в то время, когда школьный автобус уже подбирал детей на остановках. Водитель оперативно собрал всех учеников и отвёз их в укрытие, автобус прекратил движение.