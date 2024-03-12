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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Люди у закрытой детской поликлиники

Белгородцы пережидали ракетную опасность на улице у закрытых дверей поликлиники

12 марта 2024, 07:46
Фото: Telegram-канал «Строитель Online»
Люди у закрытой детской поликлиники

Белгородцы недовольны работой поликлиник во время ракетной опасности

Жители Яковлевского округа жалуются на действия сотрудников детской поликлиники в Строителе и водителей школьных автобусов в Терновке во время ракетной опасности. Жалобы жители опубликовали в социальных сетях. Оказалось, что в поликлинику не смогли попасть и пациенты отделения № 8 в Белгороде.

По всей Белгородской области примерно с семи часов утра действует сигнал о ракетной опасности. Не всем пациентам из-за этого, например, сегодня удалось попасть к врачу.

Белгородцы сообщают о том, что людей вблизи детской поликлиники в Строителе не запускают внутрь. «Людям с детьми пришлось стоять на улице», — рассказали очевидцы Telegram-каналу «Строитель Online».

Власти или администрация медучреждения пока никак не прокомментировали случившееся.

Закрытые двери в детской поликлинике
Видео: Telegram-канал «Строитель Online»

Судя по информации Telegram-канала «БелПлюс», в поликлинику не смогли попасть и пациенты из Белгорода. Закрытыми остались двери поликлиники № 8.

Люди во время ракетной опасности у закрытой поликлиники №8Люди во время ракетной опасности у закрытой поликлиники №8
Люди во время ракетной опасности у закрытой поликлиники №8Люди во время ракетной опасности у закрытой поликлиники №8
Люди во время ракетной опасности у закрытой поликлиники №8
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»

Жители Терновки Яковлевского городского округа пожаловались на школьные автобусы, которые во время ракетной опасности везли детей в образовательное учреждение. Одна женщина задала вопрос, как такое может быть.

На обращение отреагировал глава муниципалитета Олег Медведев. По его информации, сигнал об опасности объявили в то время, когда школьный автобус уже подбирал детей на остановках. Водитель оперативно собрал всех учеников и отвёз их в укрытие, автобус прекратил движение.

Отметим, что с ночи в регионе неспокойно. Из-за обстрелов разрушения зафиксировали в нескольких зданиях, включая суд, больницу, детский сад и техникум. Ранены люди.

10 марта в Белгороде и Белгородском районе тоже объявляли ракетную опасность: в сумме сигнал действовал более пяти часов.

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