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Обстрел села Гончаровка

Мужчину тяжело ранило, женщину контузило в результате атаки ВСУ на приграничье

11 марта 2024, 06:38
Фото: соцсети Романа Старовойта
Обстрел села Гончаровка

ВСУ обстреляли Гончаровку в Курской области

Утром 11 марта под атакой оказалось село Гончаровка Суджанского района. Пострадали мужчина и женщина. Есть разрушения, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

11 марта ВСУ обстреляли село Гончаровка Суджанского района в Курской области, пишет издание. Пострадали два человека.

У одного из местных жителей тяжёлое ранение. Женщину контузило. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Дополнение: в 10:00 губернатор Курской области сообщил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице.

Помимо этого, сильные повреждения получило домовладение, в котором жили пострадавшие. Осколками посекло автомобиль.

По словам Романа Старовойта, собственникам помогут с восстановлением и ремонтом имущества.

Обстрел села ГончаровкаОбстрел села Гончаровка
Обстрел села ГончаровкаОбстрел села Гончаровка
Обстрел села Гончаровка
Фото: соцсети Романа Старовойта
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