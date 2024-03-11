Мужчину тяжело ранило, женщину контузило в результате атаки ВСУ на приграничье

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
11 марта ВСУ обстреляли село Гончаровка Суджанского района в Курской области, пишет издание. Пострадали два человека.
У одного из местных жителей тяжёлое ранение. Женщину контузило. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Дополнение: в 10:00 губернатор Курской области сообщил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице.
Помимо этого, сильные повреждения получило домовладение, в котором жили пострадавшие. Осколками посекло автомобиль.
По словам Романа Старовойта, собственникам помогут с восстановлением и ремонтом имущества.