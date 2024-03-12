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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Беспилотники

Ракетная опасность в приграничье длится уже более восьми часов

12 марта 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

В Курской области объявлена ракетная опасность

О начале ракетной опасности сообщили в 01:27 12 марта. Опасность сохраняется до сих пор. Ночью над Курской областью сбили 11 беспилотников, сообщают «Курские известия».

12 марта в 01:27 в Курской области объявили о начале ракетной опасности, пишет издание. В 01:50 губернатор Роман Старовойт сообщил о работе ПВО. Позже стало известно, что в небе над Фатежским районом был сбит украинский беспилотник.

В 03:57 ещё два украинских беспилотника уничтожили над Фатежским и Золотухинским районами. В 04:54 три украинских БПЛА сбили над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

В 07:10 местные жители снова услышали громкий звук в небе. Губернатор уточнил, что над областью продолжает работать ПВО.

В Минобороны РФ заявили, что ночью над Курской областью были сбиты 11 беспилотников ВСУ.

Добавим, что ракетная опасность продолжает действовать и на всей территории Белгородской области. Предупреждение ближе к полудню выпустили и для жителей Воронежской области.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Беспилотник#Черноземье#Алина Харина#Роман Старовойт#СВО#Ракетная опасность
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