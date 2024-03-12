Ракетная опасность в приграничье длится уже более восьми часов

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
12 марта в 01:27 в Курской области объявили о начале ракетной опасности, пишет издание. В 01:50 губернатор Роман Старовойт сообщил о работе ПВО. Позже стало известно, что в небе над Фатежским районом был сбит украинский беспилотник.
В 03:57 ещё два украинских беспилотника уничтожили над Фатежским и Золотухинским районами. В 04:54 три украинских БПЛА сбили над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.
В 07:10 местные жители снова услышали громкий звук в небе. Губернатор уточнил, что над областью продолжает работать ПВО.
В Минобороны РФ заявили, что ночью над Курской областью были сбиты 11 беспилотников ВСУ.
Добавим, что ракетная опасность продолжает действовать и на всей территории Белгородской области. Предупреждение ближе к полудню выпустили и для жителей Воронежской области.