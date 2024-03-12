Что известно об атаках ВСУ на Белгород?

По селу Малиновка ВСУ выпустили три дрона-камикадзе. Разрушений нет. Над селом Новая Деревня ПВО сбила ещё один беспилотник. Повреждений нет. Отметим, что в Белгородском районе во время атак беспилотников ни один из мирных жителей не пострадал.