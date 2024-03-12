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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Последствия обстрела, архивное фото

Что известно об атаках ВСУ на Белгород?

12 марта 2024, 09:48
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото

Гладков сообщил подробности об атаках ВСУ на Белгород и район за минувшие сутки

С семи часов утра 11 марта до семи утра 12 марта ВСУ выпустили по Белгороду и району шесть беспилотников. В областном центре БПЛА упал и сдетонировал на территории частного домовладения. В селе Белгородского района с БПЛА сбросили четыре взрывных устройства.

В Белгороде на территории частного домовладения упал и сдетонировал беспилотник. Обошлось без пострадавших. В результате взрыва в доме на веранде выбиты окна и посечён забор.

В Белгородском районе в селе Черемошное с дрона сбросили четыре взрывных устройства. Повреждения получила линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение уже восстановили.

По селу Малиновка ВСУ выпустили три дрона-камикадзе. Разрушений нет. Над селом Новая Деревня ПВО сбила ещё один беспилотник. Повреждений нет. Отметим, что в Белгородском районе во время атак беспилотников ни один из мирных жителей не пострадал.

Речь в сводке идёт об атаках на Белгород и Белгородский район за период с семи часов утра 11 марта до семи утра 12 марта.

Добавим, что в Белгороде сегодня также была слышна стрельба. Как оказалось, это сотрудники Росгвардии сбили беспилотник из стрелкового оружия.

Почему в Белгороде раздалась стрельба?
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#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Разрушения
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