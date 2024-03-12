Что известно об атаках ВСУ на Белгород?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В Белгороде на территории частного домовладения упал и сдетонировал беспилотник. Обошлось без пострадавших. В результате взрыва в доме на веранде выбиты окна и посечён забор.
В Белгородском районе в селе Черемошное с дрона сбросили четыре взрывных устройства. Повреждения получила линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение уже восстановили.
По селу Малиновка ВСУ выпустили три дрона-камикадзе. Разрушений нет. Над селом Новая Деревня ПВО сбила ещё один беспилотник. Повреждений нет. Отметим, что в Белгородском районе во время атак беспилотников ни один из мирных жителей не пострадал.
Речь в сводке идёт об атаках на Белгород и Белгородский район за период с семи часов утра 11 марта до семи утра 12 марта.
Добавим, что в Белгороде сегодня также была слышна стрельба. Как оказалось, это сотрудники Росгвардии сбили беспилотник из стрелкового оружия.