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Скорая

Что известно о пострадавших при атаках на Белгородскую область?

13 марта 2024, 04:50
Фото: 1MI
Скорая

При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали 11 человек

В больницах остаются пятеро. Один пациент находится в реанимации: речь о пострадавшем 12 марта мужчине в Шебекино. Также накануне врачи достали осколки из тела раненой женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За день 12 марта и минувшую ночь при атаках ВСУ на регион пострадали 11 человек. В больницах остаются пятеро.

В тяжёлом состоянии находится мужчина, пострадавший накануне при обстреле Шебекино. Он остаётся в реанимации. Напомним, что мужчину ранило при прилёте снаряда рядом с гаражами на территории промышленного предприятия. Пострадавшего доставили в горбольницу № 2 Белгорода. Он получил осколочные ранения.

Добавим, что ещё один сотрудник промышленного предприятия в Шебекино пострадал при обстреле промпредприятия минувшей ночью. У мужчины — контузия и ссадины.

Помимо этого, в Шебекино 12 марта в результате атак пострадали две женщины. Одна от госпитализации отказалась.

Ещё четыре человека пострадали накануне при атаке ВСУ на здание мэрии в Белгороде. Как сообщил ранее мэр Валентин Демидов, двоих госпитализировали. Вчера врачи достали из тела одной из пострадавших осколки: операция продлилась пять часов. Сейчас состояние женщины оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, что ещё два человека — мужчина и женщина — пострадали 12 марта при атаке на Белгородский район. Мужчина получил лёгкие ранения и от госпитализации отказался. Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.

Ещё один человек вчера пострадал в Грайворонском горокруге. Ранен охранник сельхозпредприятия.

Сотрудник промпредприятия под Белгородом ранен при ночном обстреле
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