Что известно о пострадавших при атаках на Белгородскую область?

Ещё четыре человека пострадали накануне при атаке ВСУ на здание мэрии в Белгороде. Как сообщил ранее мэр Валентин Демидов, двоих госпитализировали. Вчера врачи достали из тела одной из пострадавших осколки: операция продлилась пять часов. Сейчас состояние женщины оценивают как средней степени тяжести.