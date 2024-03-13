Сотрудник промпредприятия под Белгородом ранен при ночном обстреле

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Пострадавшего доставили в больницу в Белгороде. Есть разрушения в квартирах, повреждена ЛЭП. Без света временно остались более 45 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.