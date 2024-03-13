Сотрудник промпредприятия под Белгородом ранен при ночном обстреле

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Минувшей ночью ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. Есть пострадавший. Сотрудник промышленного предприятия получил ссадины и контузию. Мужчину доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
При повторном обстреле в нескольких квартирах многоквартирного дома выбило окна. На территории промышленного предприятия было задымление.
Повреждения получила ЛЭП. Из-за этого без света временно остались жители Шебекино, Новой Таволжанки и Масловой Пристани. По словам губернатора, речь шла о 45 тыс. абонентах. Аварийные бригады уже работают над устранением проблемы.
Напомним, что 12 марта при атаках на Шебекино пострадали три человека — две женщины и мужчина. Последнего ранило при прилёте на территорию промпредприятия.