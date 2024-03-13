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Обстрел

Сотрудник промпредприятия под Белгородом ранен при ночном обстреле

13 марта 2024, 04:09
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Пострадавшего доставили в больницу в Белгороде. Есть разрушения в квартирах, повреждена ЛЭП. Без света временно остались более 45 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Минувшей ночью ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. Есть пострадавший. Сотрудник промышленного предприятия получил ссадины и контузию. Мужчину доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

При повторном обстреле в нескольких квартирах многоквартирного дома выбило окна. На территории промышленного предприятия было задымление.

Повреждения получила ЛЭП. Из-за этого без света временно остались жители Шебекино, Новой Таволжанки и Масловой Пристани. По словам губернатора, речь шла о 45 тыс. абонентах. Аварийные бригады уже работают над устранением проблемы.

Напомним, что 12 марта при атаках на Шебекино пострадали три человека — две женщины и мужчина. Последнего ранило при прилёте на территорию промпредприятия.

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