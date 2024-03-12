Новое ЧП под Белгородом: ранены два человека, есть разрушения в храме и детсаду

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
ВСУ 12 марта атаковали Белгородский район. Сбито несколько воздушных целей. В Головино в то же время прилетели неустановленные боеприпасы.
В результате атаки на село есть пострадавшие. У мужчины лёгкое осколочное ранение. В больницу он не поехал. Вторую пострадавшую забрала скорая. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Её состояние оценивают как средней степени тяжести.
Есть разрушения. В Головино их выявили на территории сельхозпредприятия и в четырёх машинах. В Политотдельском повреждены храм и детсад: воспитанников из дежурной группы отправили по домам. В Северном пробита крыша в одном из частных домов.
Напомним, что ещё три человека пострадали 12 марта при обстреле Шебекино.