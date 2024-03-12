Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

ВСУ обстреляли Белгородский район

Новое ЧП под Белгородом: ранены два человека, есть разрушения в храме и детсаду

12 марта 2024, 11:13
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Белгородский район

Мужчина от госпитализации отказался, женщину везут в горбольницу № 2. Сообщается, что над районом сработала ПВО, также зафиксирован прилёт нескольких неустановленных снарядов. Разрушения есть на с/х предприятии, в храме и детсаду, сообщил Вячеслав Гладков.

ВСУ 12 марта атаковали Белгородский район. Сбито несколько воздушных целей. В Головино в то же время прилетели неустановленные боеприпасы.

В результате атаки на село есть пострадавшие. У мужчины лёгкое осколочное ранение. В больницу он не поехал. Вторую пострадавшую забрала скорая. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Её состояние оценивают как средней степени тяжести.

Есть разрушения. В Головино их выявили на территории сельхозпредприятия и в четырёх машинах. В Политотдельском повреждены храм и детсад: воспитанников из дежурной группы отправили по домам. В Северном пробита крыша в одном из частных домов.

Напомним, что ещё три человека пострадали 12 марта при обстреле Шебекино.

При атаке ВСУ на Белгородскую область ранен третий человек. Что ещё известно?
Узнать подробнее
Читайте также:
Наплыв фейков вызвала обстановка в Белгородской области из-за обстрелов ВСУЧисло раненных при обстреле Шебекино в Белгородской области увеличилосьПод обстрел ВСУ попало Шебекино, есть пострадавшая и разрушения
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Раненые#Детсад#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения
Подпишитесь
Две женщины пострадали от атаки БПЛА на здание мэрии Белгорода
Сегодня, 11:29
При атаке ВСУ на Белгородскую область ранен третий человек. Что ещё известно?
Сегодня, 10:58
Уничтожено 100 человек: ФСБ — о потерях ВСУ при попытке зайти в Белгородскую область
Сегодня, 09:43
Почему в Белгороде раздалась стрельба?
Сегодня, 09:24
Гладков обратился к белгородцам на фоне продолжающихся атак ВСУ
Сегодня, 10:00