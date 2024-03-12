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Скорая помощь

Охранник сельхозпредприятия ранен в результате обстрела белгородского приграничья

12 марта 2024, 14:11
Фото: 1MI
Скорая помощь

Гладков: мирный житель пострадал при обстреле Грайворонского горокруга

Это первый пострадавший за сегодняшний день человек в Грайворонском горокруге, утверждает губернатор. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Охранник сельхозпредприятия пострадал при обстреле Грайворонского горокруга 12 марта. Мужчина получил лёгкое ранение — по касательной. Жизни охранника ничего не угрожает.

Как заявил губернатор, это первый пострадавший мирный житель в Грайворонском горокруге за сегодняшний день. Сам обстрел произошёл недавно.

МЧС с утра 12 марта несколько раз предупреждало об атаках ВСУ на Грайворонский горокруг. Сообщалось об обстрелах Горьковского, Грайворона, сёл Глотово, Гора-Подол, Мокрая Орловка, Смородино, Сподарюшино, Дунайка, Луговка.

Напомним, что в Шебекинском горокруге в результате атак ВСУ сегодня ранены три человека. Ещё двое мирных жителей пострадали в Белгородском районе. В результате налёта беспилотника на здание мэрии Белгорода ранены четыре человека.

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