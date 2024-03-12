Охранник сельхозпредприятия ранен в результате обстрела белгородского приграничья

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Охранник сельхозпредприятия пострадал при обстреле Грайворонского горокруга 12 марта. Мужчина получил лёгкое ранение — по касательной. Жизни охранника ничего не угрожает.
Как заявил губернатор, это первый пострадавший мирный житель в Грайворонском горокруге за сегодняшний день. Сам обстрел произошёл недавно.
МЧС с утра 12 марта несколько раз предупреждало об атаках ВСУ на Грайворонский горокруг. Сообщалось об обстрелах Горьковского, Грайворона, сёл Глотово, Гора-Подол, Мокрая Орловка, Смородино, Сподарюшино, Дунайка, Луговка.
Напомним, что в Шебекинском горокруге в результате атак ВСУ сегодня ранены три человека. Ещё двое мирных жителей пострадали в Белгородском районе. В результате налёта беспилотника на здание мэрии Белгорода ранены четыре человека.