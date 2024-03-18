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Стационар

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2024
Погибли — 11, ранены — 82: жертвы атак на Белгородскую область с 12 по 17 марта
18 марта, 06:48
Белгородский министр рассказал о состоянии раненных при обстрелах 12 марта
13 марта, 11:43
2023
В онкодиспансере Белгорода почти три недели не было горячей воды
11 октября 2023, 18:50
Можно, но по согласованию: Иконников рассказал о посещении пациентов в стационарах
30 мая 2023, 07:19
Белгородцы могут сдать экспресс-тест на ковид перед лечением в стационаре
11 апреля 2023, 07:57
2022
В больницах Белгородской области растёт число пациентов с ковидом
Информацию озвучил глава регионального минздрава Андрей Иконников во время брифинга 29 августа.
29 августа 2022, 15:09
Клиенты Tele2 получат кешбэк при оформлении полиса ДМС
18 июля 2022, 13:21
2020
Протокол домашнего лечения COVID-19 лучшими препаратами
25 ноября 2020, 06:17

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