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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

фото из архива

Женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом

13 марта 2024, 15:58
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
фото из архива
Вечером 13 марта ВСУ обстреляли Грайворон. Две женщины получили ранения, одна — тяжёлые, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

Во время обстрела белгородского приграничья со стороны Украины было прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Грайвороне. Были ранены две женщине. Одной из них оторвало ногу, также она получила открытый перелом руки и осколочные ранения живота.

Скорая помощь отвезла пострадавшую в городскую больницу Белгорода. Там врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Вторая женщина получила поверхностные ранения кисти руки осколками. Ей оказали помощь на месте, ложиться в больницу пострадавшая отказалась.

Также снаряд пробил крышу здания администрации Грайворонского городского округа. Повреждения получила кровля и часть второго этажа. Никто не пострадал, здание временно осталось без электричества.

Грайворонский округ стал самым обстреливаемым в белгородском приграничье 12 марта, когда украинские формирования пытались прорваться через границу Белгородской области. Всего же за этот день ВСУ атаковали 17 из 22 муниципалитетов региона.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Раненые#Взрыв#Грайворонский горокруг#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ
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