Женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Во время обстрела белгородского приграничья со стороны Украины было прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Грайвороне. Были ранены две женщине. Одной из них оторвало ногу, также она получила открытый перелом руки и осколочные ранения живота.
Скорая помощь отвезла пострадавшую в городскую больницу Белгорода. Там врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Вторая женщина получила поверхностные ранения кисти руки осколками. Ей оказали помощь на месте, ложиться в больницу пострадавшая отказалась.
Также снаряд пробил крышу здания администрации Грайворонского городского округа. Повреждения получила кровля и часть второго этажа. Никто не пострадал, здание временно осталось без электричества.
Грайворонский округ стал самым обстреливаемым в белгородском приграничье 12 марта, когда украинские формирования пытались прорваться через границу Белгородской области. Всего же за этот день ВСУ атаковали 17 из 22 муниципалитетов региона.