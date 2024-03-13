Прокуратура заинтересовалась историей с бродячими собаками у детсада под Белгородом

О возможном нарушении надзорное ведомство узнало из публикаций в СМИ. По итогам проверки директору МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» внесли представление.