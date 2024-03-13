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Обстрел ВСУ

Долетало до Северного: из-за обстрелов Белгородского района пострадали люди и храм

13 марта 2024, 15:23
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Атака ВСУ Белгородского района затронула девять населённых пунктов

В результате атак ВСУ в Белгородском районе пострадало два местных жителя, повреждены жилые дома, автомобили, соцобъекты, храм и ещё одна администрация. За последние сутки под обстрел в Белгородском районе попали девять населённых пунктов.

О каких последствиях в Белгородском районе после атак ВСУ за сутки сейчас известно? В результате обстрела села Головино пострадали двое местных жителей. У одного из них — лёгкое ранение от осколка. Отказавшись от госпитализации, он решил не обращаться за дополнительной медицинской помощью. Женщина же поступила в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.

Также после того, как выпущенные ВСУ снаряды упали на территорию с/х предприятия, повреждения коснулись и здания администрации. Пострадали четыре автомобиля. Кроме того, нанесён ущерб храму.

Без последствий обошлось в Октябрьском, который также подвергся атаке FPV-дрона. Беспилотники самолётного типа сбили над посёлками Комсомольский, Стрелецкий, Новая Деревня, Шагаровка. Везде — по одному БПЛА.

В Северном повреждены два ИЖС. В Политотдельском — соцобъект, в селе Шагаровка — один частный дом. В Дубовом пострадал автомобиль местного жителя.

За сутки в областном центре после атаки ВСУ также есть разрушения и пострадавшие. На месте происшествия помощь оказали двум белгородцам, а ещё двое ранены. Их доставили в больницу с различными телесными повреждениями. В результате атаки пострадали жилые дома, здания, а также десять автомобилей, мэрия Белгорода.

Белгородский министр рассказал о состоянии раненных при обстрелах 12 марта
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