Долетало до Северного: из-за обстрелов Белгородского района пострадали люди и храм

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
О каких последствиях в Белгородском районе после атак ВСУ за сутки сейчас известно? В результате обстрела села Головино пострадали двое местных жителей. У одного из них — лёгкое ранение от осколка. Отказавшись от госпитализации, он решил не обращаться за дополнительной медицинской помощью. Женщина же поступила в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.
Также после того, как выпущенные ВСУ снаряды упали на территорию с/х предприятия, повреждения коснулись и здания администрации. Пострадали четыре автомобиля. Кроме того, нанесён ущерб храму.
Без последствий обошлось в Октябрьском, который также подвергся атаке FPV-дрона. Беспилотники самолётного типа сбили над посёлками Комсомольский, Стрелецкий, Новая Деревня, Шагаровка. Везде — по одному БПЛА.
В Северном повреждены два ИЖС. В Политотдельском — соцобъект, в селе Шагаровка — один частный дом. В Дубовом пострадал автомобиль местного жителя.
За сутки в областном центре после атаки ВСУ также есть разрушения и пострадавшие. На месте происшествия помощь оказали двум белгородцам, а ещё двое ранены. Их доставили в больницу с различными телесными повреждениями. В результате атаки пострадали жилые дома, здания, а также десять автомобилей, мэрия Белгорода.