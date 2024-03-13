Долетало до Северного: из-за обстрелов Белгородского района пострадали люди и храм

О каких последствиях в Белгородском районе после атак ВСУ за сутки сейчас известно? В результате обстрела села Головино пострадали двое местных жителей. У одного из них — лёгкое ранение от осколка. Отказавшись от госпитализации, он решил не обращаться за дополнительной медицинской помощью. Женщина же поступила в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.