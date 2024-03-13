Четверо раненых, десяток авто, мэрия, дома: последствия атаки БПЛА Белгорода за сутки

За прошедшие сутки ВСУ в общей сложности атаковали 17 муниципалитетов Белгородской области. В результате произошедшего пострадали люди, некоторые из них получили ранения, один человек погиб. Разрушения затронули несколько районов и прилегающие к ним территории. В сведениях о происшествиях, вошедших в сводку за сутки, включены и такие районы, которые обычно в неё попадают крайне редко.