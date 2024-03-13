Четверо раненых, десяток авто, мэрия, дома: последствия атаки БПЛА Белгорода за сутки

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
По Белгороду 12 марта ВСУ нанесли очередной удар. За сутки после атаки города пятью беспилотниками пострадало четыре человека. Двух белгородок, раненных после взрыва в здании мэрии, доставили в больницу с множественными осколочными ранениями у одной и с осколочными ранениями головы у второй. Также ещё двум пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь прямо на месте происшествия без дальнейшей госпитализации.
При атаках украинских БПЛА от повреждения получили здание администрации Белгорода, семь квартир в одном из домов, два ИЖС, два магазина, одно коммерческое здание и десяток автомобилей.
За прошедшие сутки ВСУ в общей сложности атаковали 17 муниципалитетов Белгородской области. В результате произошедшего пострадали люди, некоторые из них получили ранения, один человек погиб. Разрушения затронули несколько районов и прилегающие к ним территории. В сведениях о происшествиях, вошедших в сводку за сутки, включены и такие районы, которые обычно в неё попадают крайне редко.