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Атака беспилотников

Четверо раненых, десяток авто, мэрия, дома: последствия атаки БПЛА Белгорода за сутки

13 марта 2024, 15:10
Фото: 1MI
Атака беспилотников

Появилась сводка последствий за сутки после атак Белгорода ВСУ

За сутки в Белгороде после атак беспилотников ВСУ фиксируются разрушения и имеются раненые. Двоим оказали помощь на месте, двое попали в больницу с ранениями. Пострадали жилые дома, здания, десять авто, здание мэрии, в дверь которой влетел один БПЛА. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

По Белгороду 12 марта ВСУ нанесли очередной удар. За сутки после атаки города пятью беспилотниками пострадало четыре человека. Двух белгородок, раненных после взрыва в здании мэрии, доставили в больницу с множественными осколочными ранениями у одной и с осколочными ранениями головы у второй. Также ещё двум пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь прямо на месте происшествия без дальнейшей госпитализации.

При атаках украинских БПЛА от повреждения получили здание администрации Белгорода, семь квартир в одном из домов, два ИЖС, два магазина, одно коммерческое здание и десяток автомобилей.

За прошедшие сутки ВСУ в общей сложности атаковали 17 муниципалитетов Белгородской области. В результате произошедшего пострадали люди, некоторые из них получили ранения, один человек погиб. Разрушения затронули несколько районов и прилегающие к ним территории. В сведениях о происшествиях, вошедших в сводку за сутки, включены и такие районы, которые обычно в неё попадают крайне редко.

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