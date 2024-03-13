Новый рекорд: за день ВСУ атаковали 17 из 22 районов Белгородской области

По Белгородской области за день нанесли более 300 ударов

Есть раненые и погибший, разрушения в нескольких районах и горокругах. В сводку ЧП попали в том числе те муниципалитеты, которые включают в неё крайне редко. Список районов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.