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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Обстрел

Новый рекорд: за день ВСУ атаковали 17 из 22 районов Белгородской области

13 марта 2024, 13:59
Фото: 1MI
Обстрел

По Белгородской области за день нанесли более 300 ударов

Есть раненые и погибший, разрушения в нескольких районах и горокругах. В сводку ЧП попали в том числе те муниципалитеты, которые включают в неё крайне редко. Список районов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгород и 16 районов Белгородской области. Это новый рекорд: как правило, в обычные дни в сводку попадали 3-7 районов. Всего по региону ударили более 300 раз.

Число раненых увеличилось до 13. За помощью к медикам в Губкине обратилась женщина с осколочными ранениями головы. Врачи осмотрели её и отпустили на амбулаторное лечение.

Помимо этого, ещё один человек пострадал в Шебекинском горокруге. 13 марта в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой.

Напомним, что в итоге пятеро человек пострадали в Шебекинском горокруге, четверо — в Белгороде, двое — в Белгородском районе, по одному — в Губкинском и Грайворонском горокругах.

Погиб один человек. Известно, что это боец территориальной самообороны. Он погиб в результате обстрела одного из приграничных населённых пунктов Борисовского района.

Те или иные разрушения есть в большинстве районов, попавших в сводку ЧП. Обошлось без последствий на земле только в Алексеевском горокруге, Ивнянском, Ракитянском и Чернянском районах, Старооскольском горокруге.

Повреждено в общей сложности более 100 домов — частных и многоквартирных. Разрушения есть на сельхозпредприятиях, в храме, Доме культуры, фельдшерско-акушерском пункте. Повреждения получили автомобили и автобус, ЛЭП, инфраструктурный объект связи.

Атаки на регион продолжаются и сегодня, 13 марта. Только в Белгороде с утра трижды объявляли ракетную опасность.

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