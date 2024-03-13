Новый рекорд: за день ВСУ атаковали 17 из 22 районов Белгородской области

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгород и 16 районов Белгородской области. Это новый рекорд: как правило, в обычные дни в сводку попадали 3-7 районов. Всего по региону ударили более 300 раз.
Число раненых увеличилось до 13. За помощью к медикам в Губкине обратилась женщина с осколочными ранениями головы. Врачи осмотрели её и отпустили на амбулаторное лечение.
Помимо этого, ещё один человек пострадал в Шебекинском горокруге. 13 марта в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой.
Напомним, что в итоге пятеро человек пострадали в Шебекинском горокруге, четверо — в Белгороде, двое — в Белгородском районе, по одному — в Губкинском и Грайворонском горокругах.
Погиб один человек. Известно, что это боец территориальной самообороны. Он погиб в результате обстрела одного из приграничных населённых пунктов Борисовского района.
Те или иные разрушения есть в большинстве районов, попавших в сводку ЧП. Обошлось без последствий на земле только в Алексеевском горокруге, Ивнянском, Ракитянском и Чернянском районах, Старооскольском горокруге.
Повреждено в общей сложности более 100 домов — частных и многоквартирных. Разрушения есть на сельхозпредприятиях, в храме, Доме культуры, фельдшерско-акушерском пункте. Повреждения получили автомобили и автобус, ЛЭП, инфраструктурный объект связи.
Атаки на регион продолжаются и сегодня, 13 марта. Только в Белгороде с утра трижды объявляли ракетную опасность.