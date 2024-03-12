Атака беспилотником здания мэрии Белгорода: что произошло и что сейчас известно?

На этот раз детонация БПЛА случилась на Гражданском проспекте примерно в два часа дня. Взрыв затронул здание мэрии областного центра. Почти сразу губернатор Белгородской области подтвердил информацию. В результате этого повреждены оказались окна и фасад администрации. Полной официальной информации о последствиях инцидента до сих пор нет. На место происшествия сразу выехали оперативные службы, включая Росгвардию, полицию и спасателей. Движение по Гражданский проспекту временно ограничили в целях безопасности и более эффективной работы специалистов.