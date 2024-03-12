Атака беспилотником здания мэрии Белгорода: что произошло и что сейчас известно?

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
После того, как беспилотник ВСУ врезался в один из торговых объектов Белгорода, из-за чего зафиксированы множественные разрушения и повреждения автомобилей, произошёл ещё один взрыв по «вине» украинского беспилотного летательного аппарата.
На этот раз детонация БПЛА случилась на Гражданском проспекте примерно в два часа дня. Взрыв затронул здание мэрии областного центра. Почти сразу губернатор Белгородской области подтвердил информацию. В результате этого повреждены оказались окна и фасад администрации. Полной официальной информации о последствиях инцидента до сих пор нет. На место происшествия сразу выехали оперативные службы, включая Росгвардию, полицию и спасателей. Движение по Гражданский проспекту временно ограничили в целях безопасности и более эффективной работы специалистов.
Однако новые подробности о произошедшем не заставили себя долго ждать. Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва беспилотника ВСУ пострадали две белгородки. Одна из женщин пострадала от осколочных ранений, а вторую женщину медики приняли с контузией. Они незамедлительно оказали медицинскую помощь пострадавшим.
В официальных сетях мэрии Белгорода указали, что БПЛА врезался прямо во входную дверь здания. Также появились фото с места событий.
Мэр Валентин Демидов позже сообщил «Белгород-Медиа», что количество пострадавших мирных граждан в результате детонации беспилотника у здания городской администрации увеличилось до четырёх человек. Их жизни ничего не угрожает.