Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Атака ВСУ здания администрации Белгорода 12 марта

Атака беспилотником здания мэрии Белгорода: что произошло и что сейчас известно?

12 марта 2024, 13:13
Фото: Официальные соцсети мэрии Белгорода
Атака ВСУ здания администрации Белгорода 12 марта

Подробности атаки БПЛА ВСУ здания администрации Белгорода

БПЛА стал причиной взрыва в здании мэрии. Как оказалось, беспилотник врезался во входную дверь. Повреждены окна, фасад. Перекрыто движение по Гражданскому проспекту. А количество пострадавших мирных жителей на данный момент составило четыре человека. Хронология происшествия и известные данные.

После того, как беспилотник ВСУ врезался в один из торговых объектов Белгорода, из-за чего зафиксированы множественные разрушения и повреждения автомобилей, произошёл ещё один взрыв по «вине» украинского беспилотного летательного аппарата.

На этот раз детонация БПЛА случилась на Гражданском проспекте примерно в два часа дня. Взрыв затронул здание мэрии областного центра. Почти сразу губернатор Белгородской области подтвердил информацию. В результате этого повреждены оказались окна и фасад администрации. Полной официальной информации о последствиях инцидента до сих пор нет. На место происшествия сразу выехали оперативные службы, включая Росгвардию, полицию и спасателей. Движение по Гражданский проспекту временно ограничили в целях безопасности и более эффективной работы специалистов.

Однако новые подробности о произошедшем не заставили себя долго ждать. Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва беспилотника ВСУ пострадали две белгородки. Одна из женщин пострадала от осколочных ранений, а вторую женщину медики приняли с контузией. Они незамедлительно оказали медицинскую помощь пострадавшим.

В официальных сетях мэрии Белгорода указали, что БПЛА врезался прямо во входную дверь здания. Также появились фото с места событий.

Последствия взрыва у здания мэрииПоследствия взрыва у здания мэрии
Последствия взрыва у здания мэрииПоследствия взрыва у здания мэрии
Последствия взрыва у здания мэрииПоследствия взрыва у здания мэрии
Последствия взрыва у здания мэрииПоследствия взрыва у здания мэрии
Последствия взрыва у здания мэрииПоследствия взрыва у здания мэрии
Последствия взрыва у здания мэрииПоследствия взрыва у здания мэрии
Последствия взрыва у здания мэрии
Фото: Официальные соцсети администрации и мэра Белгорода

Мэр Валентин Демидов позже сообщил «Белгород-Медиа», что количество пострадавших мирных граждан в результате детонации беспилотника у здания городской администрации увеличилось до четырёх человек. Их жизни ничего не угрожает.

Читайте также:
Фасад, окна, автомобили: появилась новые данные о магазине, в который врезался БПЛАВосемь снарядов «Вампир» и одну ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областьюБеспилотник рухнул в районе ж/д вокзала в БелгородеНаплыв фейков вызвала обстановка в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Беспилотник#Гражданский проспект#Новости Белгорода#Мэрия#Взрыв#Белгород#Минобороны#Обстрел#Татьяна Лукащева#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Атака на Белгородскую область 12 марта
Подпишитесь
Что нового известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгородскую область?
Сегодня, 13:51
Дом белгородцев загорелся в результате прямого попадания снаряда ВСУ
Сегодня, 13:31
Пациентов в белгородских поликлиниках не будут принимать до отмены ракетной опасности
Сегодня, 12:22
Беспилотник рухнул в районе ж/д вокзала в Белгороде
Сегодня, 12:41
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырёх человек
Сегодня, 12:30
Видео с бегущим от стрельбы человеком сняли вовсе не в белгородском приграничье
Сегодня, 13:44