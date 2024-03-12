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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Обстрел ВСУ

Фасад, окна, автомобили: появилась новые данные о магазине, в который врезался БПЛА

12 марта 2024, 11:41
Фото: Социальные сети Валентина Демидова
Обстрел ВСУ

Появились подробности о пострадавшем от БПЛА в Белгороде магазине

Торговый объект в городе Белгороде подвергся атаке БПЛА, в результате которой повреждён фасад и выбиты три окна строительного магазина,. Также пострадало четыре автомобиля. Спецслужбы на месте и проводят осмотр территории. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали торговый объект в городе Белгороде. В результате данной атаки оказался повреждён фасад, выбило три окна строительного магазина. Пострадали четыре автомобиля, находившихся рядом.

На место выехали спецслужбы, ведётся осмотр территории. Дополнительная информация появится немного позже.

Попадание БПЛА в магазинПопадание БПЛА в магазин
Попадание БПЛА в магазинПопадание БПЛА в магазин
Попадание БПЛА в магазинПопадание БПЛА в магазин
Попадание БПЛА в магазинПопадание БПЛА в магазин
Попадание БПЛА в магазинПопадание БПЛА в магазин
Попадание БПЛА в магазинПопадание БПЛА в магазин
Попадание БПЛА в магазин
Фото: Социальные сети Валентина Демидова

Ранее губернатор Белгородской области уже сообщал о попадании в магазин в Белгороде БПЛА. Беспилотник ВСУ врезался в стену здания. В результате происшествия пострадали автомобили и сам магазин. Пострадавших мирных жителей нет.

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