Фасад, окна, автомобили: появилась новые данные о магазине, в который врезался БПЛА

Появились подробности о пострадавшем от БПЛА в Белгороде магазине

Торговый объект в городе Белгороде подвергся атаке БПЛА, в результате которой повреждён фасад и выбиты три окна строительного магазина,. Также пострадало четыре автомобиля. Спецслужбы на месте и проводят осмотр территории. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.