Фасад, окна, автомобили: появилась новые данные о магазине, в который врезался БПЛА

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали торговый объект в городе Белгороде. В результате данной атаки оказался повреждён фасад, выбило три окна строительного магазина. Пострадали четыре автомобиля, находившихся рядом.
На место выехали спецслужбы, ведётся осмотр территории. Дополнительная информация появится немного позже.
Ранее губернатор Белгородской области уже сообщал о попадании в магазин в Белгороде БПЛА. Беспилотник ВСУ врезался в стену здания. В результате происшествия пострадали автомобили и сам магазин. Пострадавших мирных жителей нет.