В Сети появились кадры разрушений в одном из медучреждений Белгорода после прилёта

Напомним, что ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами около 08:30. Все их сбили средства ПВО, однако без последствий на земле не обошлось: один из снарядов попал в легковой автомобиль, из-за чего тот загорелся. Погиб его водитель, ещё три человека пострадали.