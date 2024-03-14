В Сети появились кадры разрушений в одном из медучреждений Белгорода после прилёта

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Один из украинских снарядов попал в здание медучреждения в Белгороде. Видеозапись опубликовали в Сети. На кадрах видно, что в здании разрушен потолок, выбиты окна. Предварительно, никто не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал о попадании снаряда в учреждение здравоохранения. По его информации, в здании повреждены пятый и шестой этажи, пробита кровля.
Напомним, что ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами около 08:30. Все их сбили средства ПВО, однако без последствий на земле не обошлось: один из снарядов попал в легковой автомобиль, из-за чего тот загорелся. Погиб его водитель, ещё три человека пострадали.