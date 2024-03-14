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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Обстрел

В Сети появились кадры разрушений в одном из медучреждений Белгорода после прилёта

14 марта 2024, 06:42
Фото: 1MI
Обстрел

После атаки ВСУ повреждено здание судмедэкспертизы в Белгороде

Повреждения зафиксировали на пятом и шестом этажах учреждения здравоохранения. Видео с последствиями опубликовали в Сети.

Один из украинских снарядов попал в здание медучреждения в Белгороде. Видеозапись опубликовали в Сети. На кадрах видно, что в здании разрушен потолок, выбиты окна. Предварительно, никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал о попадании снаряда в учреждение здравоохранения. По его информации, в здании повреждены пятый и шестой этажи, пробита кровля.

Напомним, что ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами около 08:30. Все их сбили средства ПВО, однако без последствий на земле не обошлось: один из снарядов попал в легковой автомобиль, из-за чего тот загорелся. Погиб его водитель, ещё три человека пострадали.

Последствия прилёта в медучреждение
Видео: соцсети
Водитель автомобиля погиб после взрывов в Белгороде, пострадали ещё три человека
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