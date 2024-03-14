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Обстрел ВСУ

После серии взрывов поступила информация о возгорании автомобиля на въезде в Белгород

14 марта 2024, 05:57
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

На въезде в Белгород после серии взрывов загорелся автомобиль

Предположительно в Разумном произошло возгорание автомобиля. Информация проверяется, нет официальных данных о возможных последствиях. В Белгороде ранее были слышны громкие взрывы, объявлена ракетная опасность.

Сегодня примерно в 8:20 белгородцы услышали серию громких взрывов. Над Белгородом и белгородским районом объявили ракетную опасность. После этого в сети стали появляться фото и видео столбов дымы. По предварительной информации на въезде в город сейчас горит автомобиль. Ряд СМИ публикует фото возгорания в Разумном. Информация на данный момент проверяется.

На данный момент уже объявили отбой ракетной опасности. Официальных данных о каких-либо последствиях на земле пока что нет.

Горящий автомобильГорящий автомобиль
Горящий автомобильГорящий автомобиль
Горящий автомобильГорящий автомобиль
Горящий автомобильГорящий автомобиль
Горящий автомобиль
Фото: Социальные сети
Следы в небе: белгородцы делятся видео после череды мощных взрывов
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