После серии взрывов поступила информация о возгорании автомобиля на въезде в Белгород

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Сегодня примерно в 8:20 белгородцы услышали серию громких взрывов. Над Белгородом и белгородским районом объявили ракетную опасность. После этого в сети стали появляться фото и видео столбов дымы. По предварительной информации на въезде в город сейчас горит автомобиль. Ряд СМИ публикует фото возгорания в Разумном. Информация на данный момент проверяется.
На данный момент уже объявили отбой ракетной опасности. Официальных данных о каких-либо последствиях на земле пока что нет.