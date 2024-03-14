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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Следы в небе над Белгородом после взрывов

В Белгороде второй раз за утро прогремели взрывы: объявлена ракетная опасность

14 марта 2024, 05:27
Фото: Bel.ru
Следы в небе над Белгородом после взрывов

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Взрывы прозвучали около 8:20. Информации о последствиях пока нет.

Над Белгородом второй раз за утро прогремели взрывы. Раздались они примерно в 8:20. Информации о последствиях пока нет.

В то же время в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Отбоя пока не было.

Взрывы в Белгороде прозвучали и ранним утром. Оказалось, в городе сбили беспилотник. Загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Минувшей ночью ВСУ также атаковали Прохоровку: по посёлку ударили двумя беспилотниками. Повреждены два дома.

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