Два беспилотника взорвались у одного дома в Белгородской области

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Между 3 и 4 часами ночи в Прохоровке в частном секторе у одного и того же дома упали и взорвались два украинских дрона. После первого взрыва загорелась кровля, вылетели стёкла. В этом доме никто не живёт, пострадавших не было.
После второго падения и взрыва взрывной волной повредило соседний дом. Там посекло фасад и забор. Пострадавших не было. Оперативные службы выехали на место.
В 6 утра от взрыва проснулся и Белгород. Обошлось без серьёзных последствий — от падения обломков беспилотника загорелась трава, её быстро потушили, в одном изтчастных домов повреждены окна. Службы проводят подомовой обход.