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Published Сегодня, 03:52

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Два беспилотника взорвались у одного дома в Белгородской области

Два беспилотника взорвались у одного дома в Белгородской области

14 марта 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney
Ночью 14 марта ВСУ атаковали с помощью БПЛА Прохоровку, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Между 3 и 4 часами ночи в Прохоровке в частном секторе у одного и того же дома упали и взорвались два украинских дрона. После первого взрыва загорелась кровля, вылетели стёкла. В этом доме никто не живёт, пострадавших не было.

После второго падения и взрыва взрывной волной повредило соседний дом. Там посекло фасад и забор. Пострадавших не было. Оперативные службы выехали на место.

В 6 утра от взрыва проснулся и Белгород. Обошлось без серьёзных последствий — от падения обломков беспилотника загорелась трава, её быстро потушили, в одном изтчастных домов повреждены окна. Службы проводят подомовой обход.

Украинский беспилотник взорвался во дворе дома в Белгородской области
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Пожар#Прохоровка#Взрыв#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#БПЛА
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