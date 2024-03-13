На подлёте к ТЭЦ в Белгороде ликвидировали беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Бойцы Росгвардии ликвидировали ударный беспилотник. Последний пытался атаковать ТЭЦ, но его вовремя обезвредили. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Также ранее стало известно, что росгвардейцы уничтожили 30 украинских боевиков и два миномётных расчёта. Произошло это при попытке прорыва ДРГ на территорию Белгородской области.
Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ под Белгородом. Видео сняли неподалёку от Нехотеевки. На кадрах видно повреждённую технику и отступающих боевиков. Диверсионную группу разгромили на погранпереходе.
Сам Белгород атаковали беспилотниками. Один из них влетел в здание мэрии. В результате атаки пострадали четыре человека.