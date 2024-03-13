Место прилёта беспилотника по многоэтажке в Белгороде оцепили: на месте Росгвардия

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Удар беспилотника пришёлся на южную часть здания с окнами. В той же стороне находится Украина и город Волчанск, откуда ВСУ периодически обстреливают Белгород. В результате взрыва пострадало остекление в девяти квартирах, повреждения соответственно зафиксировали в девяти окнах.
Пострадавшая часть дома на бульваре Первого салюта оцеплена: натянуты ленты, с обеих сторон тропы дежурят полиция, Росгвардия и территориальная самооборона. К выбитым взрывной волной стёклам никого кроме сотрудников администрации не подпускают. Известно, что в данный момент управляющие компании составляют стартовые акты. Подрядная организация также уже приступила к восстановлению: рабочие закрывают оконные проёмы фанерой и замеряют конструкции. Завершить работы целиком планируют за два-три дня.
Входы в подъезды расположены с северной стороны пятиэтажки. Через полчаса после взрыва двери были распахнуты, но никого, кроме одинокого полицейского, рядом с ними не было. Бел.Ру удалось пообщаться с живущей по соседству женщиной.
«Страшно очень, не дай бог! Слышали взрыв, потом стёкла везде — ходить опасно тут. Вчера тоже здесь военные были, и сегодня. В небе следы остались после взрыва», — сообщила журналисту в беседе женщина.
Напомним, что пострадавших во время утренней атаки беспилотника на здание не было.