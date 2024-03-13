За ночь система ПВО уничтожила 58 украинских беспилотников

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В течение ночи и утра 13 марта над территорией России сбили 58 украинских беспилотников самолётного типа. По информации Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 беспилотников.
Оставшиеся БПЛА сбили над Брянской областью — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, а в Ленинградской и Рязанской областях — по одному.
О последствиях в результате падения обломков в ведомстве не сообщили.
Гладков сообщил о прилёте беспилотников в частные дома в Шебекинском округе и Прохоровском районе.