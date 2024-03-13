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Беспилотник

За ночь система ПВО уничтожила 58 украинских беспилотников

13 марта 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Над Белгородской областью сбили 11 беспилотников

Украинские БПЛА сбивали над Белгородской областью в течение ночи и утра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение ночи и утра 13 марта над территорией России сбили 58 украинских беспилотников самолётного типа. По информации Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 беспилотников.

Оставшиеся БПЛА сбили над Брянской областью — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, а в Ленинградской и Рязанской областях — по одному.

О последствиях в результате падения обломков в ведомстве не сообщили.

Отметим, что этим утром два беспилотника заметили в Белгороде. Один приземлился в центре, второй врезался в МКД по бульвару 1-го Салюта.

Гладков сообщил о прилёте беспилотников в частные дома в Шебекинском округе и Прохоровском районе.

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#Белгородская область#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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