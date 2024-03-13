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Беспилотник

Над Белгородской и соседней областью сбили семь украинских беспилотников

13 марта 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Минобороны сообщает об уничтожении семи БПЛА над приграничными регионами России

Воздушные цели система ПВО сбила около 09:30 над Белгородской и Воронежской областью.

13 марта в районе 09:30 над Белгородской и Воронежской областью система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, ещё шесть — над Воронежской.

Губернатор соседней области Александр Гусев сообщает, что средствами ПВО и системой радиоэлектронной борьбы за сутки над Воронежской область были уничтожены 40 воздушных целей. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

В Белгородской области сегодня, 13 марта, беспилотник попал в многоквартирный дом в областном центре. Никто не пострадал. В квартирах выбиты окна и повреждён фасад с кровлей. Кроме того, в СМИ сообщают об атаке беспилотника на здание ФСБ.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Воронежская область#СВО#Атака ВСУ
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