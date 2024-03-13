Над Белгородской и соседней областью сбили семь украинских беспилотников

В Белгородской области сегодня, 13 марта, беспилотник попал в многоквартирный дом в областном центре. Никто не пострадал. В квартирах выбиты окна и повреждён фасад с кровлей. Кроме того, в СМИ сообщают об атаке беспилотника на здание ФСБ.