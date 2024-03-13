Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Беспилотник сдетонировал в Прохоровском районе Белгородской области

Беспилотник долетел до ещё одного района Белгородской области: повреждены два дома

13 марта 2024, 06:52
Фото: Bel.ru

Беспилотник сдетонировал в Прохоровском районе Белгородской области

Атаке подверглось село Призначное. Повреждены два домовладения и легковой автомобиль. Пострадавших нет, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

13 марта под атакой ВСУ оказался Прохоровский район. Украинский БПЛА упал и впоследствии сдетонировал в селе Призначное. Из местных жителей никто не пострадал. В результате взрыва есть разрушения в двух частных домовладениях.

В одном из домов повреждена кровля, в другом разрушены забор и пристройка. Помимо этого, повреждён один легковой автомобиль.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

Напомним, что под атакой также было село Графовка в Шебекинском горокруге. Система ПВО сбила беспилотник. Обломки дрона упали на частный дом.

Обломки сбитого беспилотника упали на частный дом белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Обломки сбитого беспилотника упали на частный дом белгородцевТам, где не было прилётов: жители белгородского Бирюча сообщили о взрывахБПЛА прилетел в квартиру? В пятиэтажке в Белгороде выбило окна после взрыва
#Происшествия#Прохоровский район#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 07:21
Что думает Путин об атаках ВСУ на Белгородскую область?
Сегодня, 06:54
Там, где не было прилётов: жители белгородского Бирюча сообщили о взрывах
Сегодня, 06:41
ТАСС: ВСУ атаковали здание ФСБ в Белгороде
Сегодня, 08:03
От помощи в стройках — до угрозой Тебекиным: история бизнесмена о дружбе с Сергиенко
Сегодня, 07:24
Укрытия на улице Щорса в Белгороде могут поставить прямо на остановках
Сегодня, 08:21