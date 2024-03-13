Беспилотник долетел до ещё одного района Белгородской области: повреждены два дома

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
13 марта под атакой ВСУ оказался Прохоровский район. Украинский БПЛА упал и впоследствии сдетонировал в селе Призначное. Из местных жителей никто не пострадал. В результате взрыва есть разрушения в двух частных домовладениях.
В одном из домов повреждена кровля, в другом разрушены забор и пристройка. Помимо этого, повреждён один легковой автомобиль.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
Напомним, что под атакой также было село Графовка в Шебекинском горокруге. Система ПВО сбила беспилотник. Обломки дрона упали на частный дом.