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2024
Белгородцы предложили разработать карту открывающихся при ракетной угрозе подъездов
Данное предложение они озвучили главе региона Вячеславу Гладкову. Однако губернатор усомнился в целесообразности решения.
21 марта, 17:53
Место прилёта беспилотника по многоэтажке в Белгороде оцепили: на месте Росгвардия
13 марта, 09:33
2023
Суд наказал белгородского владельца ИП по установке окон и дверей
ИП Гончаров Е. В. выплатит 192 тыс. рублей за неисполнение договора купли-продажи, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области.
23 июня 2023, 12:48
Бронированные двери и противоосколочные ставни продают в Белгороде
21 февраля 2023, 16:10
2022
Как качественно отремонтировать окна и двери
19 октября 2022, 07:56
2021
Выбор окон по всей России: как найти качественные товар и услугу
Выбрать окна и двери за считанные минуты теперь можно без потери качества товара. Появился специальный сервис-помощник, сравнивающий цены и рейтинг фирм.
13 декабря 2021, 09:40

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