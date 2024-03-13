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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Пострадавший от БПЛА дом в Белгороде

Мэр уточнил масштаб разрушений из-за атаки беспилотника на пятиэтажку в Белгороде

13 марта 2024, 08:33
Фото: страница Валентина Демидова
Пострадавший от БПЛА дом в Белгороде

Девять квартир повреждены в доме в Белгороде, куда влетел БПЛА

Всего в многоквартирном доме повреждены девять окон. Также стёкла треснули в двух образовательных учреждениях, находящихся вблизи пострадавшего дома, сообщил мэр Валентин Демидов.

Утром 13 марта в пятиэтажный дом на бульваре 1-го Салюта прилетел украинский беспилотник. В результате атаки пострадало остекление в девяти квартирах, повреждения зафиксировали в девяти окнах.

В настоящее время управляющие компании составляют на месте происшествия стартовые акты, а подрядная организация уже приступила к восстановлению. Так, рабочие начали закрывать оконные проёмы фанерой и замерять конструкции. Новые окна взамен разрушенных планируется установить в течение двух-трёх дней.

Кроме этого, в двух образовательных учреждениях треснули стёкла в двух окнах. Заменить их планируется в краткие сроки. Предположительно, повреждения есть в детском саду и лицее.

Напомним, что в результате падения беспилотника никто из мирных жителей не пострадал.

Пострадавший от БПЛА дом в БелгородеПострадавший от БПЛА дом в Белгороде
Пострадавший от БПЛА дом в БелгородеПострадавший от БПЛА дом в Белгороде
Пострадавший от БПЛА дом в БелгородеПострадавший от БПЛА дом в Белгороде
Пострадавший от БПЛА дом в БелгородеПострадавший от БПЛА дом в Белгороде
Пострадавший от БПЛА дом в БелгородеПострадавший от БПЛА дом в Белгороде
Пострадавший от БПЛА дом в БелгородеПострадавший от БПЛА дом в Белгороде
Пострадавший от БПЛА дом в Белгороде
Фото: страница Валентина Демидова
БПЛА прилетел в квартиру? В пятиэтажке в Белгороде выбило окна после взрыва
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