Мэр уточнил масштаб разрушений из-за атаки беспилотника на пятиэтажку в Белгороде

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Утром 13 марта в пятиэтажный дом на бульваре 1-го Салюта прилетел украинский беспилотник. В результате атаки пострадало остекление в девяти квартирах, повреждения зафиксировали в девяти окнах.
В настоящее время управляющие компании составляют на месте происшествия стартовые акты, а подрядная организация уже приступила к восстановлению. Так, рабочие начали закрывать оконные проёмы фанерой и замерять конструкции. Новые окна взамен разрушенных планируется установить в течение двух-трёх дней.
Кроме этого, в двух образовательных учреждениях треснули стёкла в двух окнах. Заменить их планируется в краткие сроки. Предположительно, повреждения есть в детском саду и лицее.
Напомним, что в результате падения беспилотника никто из мирных жителей не пострадал.