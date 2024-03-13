ТАСС: ВСУ атаковали здание ФСБ в Белгороде

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке на областной центр. Глава региона подтвердил прилёт беспилотника в многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. В нескольких квартирах выбило окна, повреждены фасад и кровля здания. От взрывной волны пострадали образовательные учреждения неподалёку. Второй БПЛА рухнул в реку.