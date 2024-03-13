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Беспилотник

ТАСС: ВСУ атаковали здание ФСБ в Белгороде

13 марта 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Федеральные СМИ сообщают об атаке беспилотника на здание ФСБ в Белгороде

Стало известно об атаке ВСУ на здание ФСБ. Удар нанесён с помощью беспилотника. Обошлось без пострадавших.
Сюжет
ФСБ

Здание ФСБ в Белгороде утром 13 марта атаковал беспилотник ВСУ. Соответствующая информация поступила от оперативных служб. В результате удара никто не пострадал, но есть повреждения — задело фасад, выбило окна.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке на областной центр. Глава региона подтвердил прилёт беспилотника в многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. В нескольких квартирах выбило окна, повреждены фасад и кровля здания. От взрывной волны пострадали образовательные учреждения неподалёку. Второй БПЛА рухнул в реку.

В Графовке Шебекинского округа часть обломков ещё одного летательного аппарата попала в частный дом. Выбило окна, повреждена внутренняя отделка. Жители не пострадали.

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