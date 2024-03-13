Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Больница

Главврач объяснил ситуацию с закрытыми дверьми в поликлинике при ракетной опасности

13 марта 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
Больница

Врач опроверг жалобы на закрытие двери в белгородской больнице во время тревоги

12 марта жители Яковлевского округа жаловались на действия работников детской поликлиники в Строителе. Во время объявления тревоги находящихся вблизи поликлиники людей якобы не пустили внутрь. Ситуацию прокомментировал главврач.

Вчера, 12 марта по всему региону с семи часов утра была объявлена ракетная опасность. От жителей Яковлевского округа начали поступать жалобы на действия сотрудников детской поликлиники во время сигнала тревоги. Жители Строителя сообщали, что людей у поликлиники не запускали внутрь. Людям пришлось стоять на улице.

Аналогичная жалоба появилась и в Сети. Белгородка Татьяна сообщила, что в момент сирены всех родителей с детьми выставили из поликлиники и закрыли дверь. Другая же женщина написала, что в поликлинике в тот момент находилась её мать. По её словам, из отделения никого не выгоняли.

На жалобы ответил главврач Яковлевской ЦРБ Евгений Сучалкин. По его словам, в детском поликлиническом отделении подвальное помещение является укрытием и расположено возле запасного входа в здание. После объявления ракетной опасности сотрудники больницы отвели людей в укрытие через запасной вход, в связи с этим центральный вход был закрыт.

Также главврач сообщил, что дежурный сотрудник отделения, увидев граждан, находящихся на улице, открыла дверь и отвела их в укрытие. Помимо этого, рассказал Сучалкин, с сотрудниками отделения провели дополнительный инструктаж о том, как действовать в случае объявления сигнала тревоги.

Кроме того, в сложившейся ситуации в больнице сотрудники охраны проявляют бдительность и уточняют данные посетителей, сообщил Евгений Сучалкин.

Белгородцы пережидали ракетную опасность на улице у закрытых дверей поликлиники
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы пережидали ракетную опасность на улице у закрытых дверей поликлиникиАвтобусы поедут быстрее? Новый регламент при ракетной опасности запустят в БелгородеРекордно продолжительную ракетную опасность в Белгороде отменили под звук взрыва
#Общество#Белгородская область#Строитель#Поликлиника#Белгород#Алина Харина#Ракетная опасность
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 07:21
Что думает Путин об атаках ВСУ на Белгородскую область?
Сегодня, 06:54
Там, где не было прилётов: жители белгородского Бирюча сообщили о взрывах
Сегодня, 06:41
ТАСС: ВСУ атаковали здание ФСБ в Белгороде
Сегодня, 08:03
От помощи в стройках — до угрозой Тебекиным: история бизнесмена о дружбе с Сергиенко
Сегодня, 07:24
Укрытия на улице Щорса в Белгороде могут поставить прямо на остановках
Сегодня, 08:21