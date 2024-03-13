Главврач объяснил ситуацию с закрытыми дверьми в поликлинике при ракетной опасности

Аналогичная жалоба появилась и в Сети. Белгородка Татьяна сообщила, что в момент сирены всех родителей с детьми выставили из поликлиники и закрыли дверь. Другая же женщина написала, что в поликлинике в тот момент находилась её мать. По её словам, из отделения никого не выгоняли.