Главврач объяснил ситуацию с закрытыми дверьми в поликлинике при ракетной опасности

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Вчера, 12 марта по всему региону с семи часов утра была объявлена ракетная опасность. От жителей Яковлевского округа начали поступать жалобы на действия сотрудников детской поликлиники во время сигнала тревоги. Жители Строителя сообщали, что людей у поликлиники не запускали внутрь. Людям пришлось стоять на улице.
Аналогичная жалоба появилась и в Сети. Белгородка Татьяна сообщила, что в момент сирены всех родителей с детьми выставили из поликлиники и закрыли дверь. Другая же женщина написала, что в поликлинике в тот момент находилась её мать. По её словам, из отделения никого не выгоняли.
На жалобы ответил главврач Яковлевской ЦРБ Евгений Сучалкин. По его словам, в детском поликлиническом отделении подвальное помещение является укрытием и расположено возле запасного входа в здание. После объявления ракетной опасности сотрудники больницы отвели людей в укрытие через запасной вход, в связи с этим центральный вход был закрыт.
Также главврач сообщил, что дежурный сотрудник отделения, увидев граждан, находящихся на улице, открыла дверь и отвела их в укрытие. Помимо этого, рассказал Сучалкин, с сотрудниками отделения провели дополнительный инструктаж о том, как действовать в случае объявления сигнала тревоги.
Кроме того, в сложившейся ситуации в больнице сотрудники охраны проявляют бдительность и уточняют данные посетителей, сообщил Евгений Сучалкин.