БПЛА прилетел в квартиру? В пятиэтажке в Белгороде выбило окна после взрыва

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Утром 13 марта в квартиру многоквартирного дома по бульвару 1-го Салюта влетел украинский беспилотник. Судя по фотографиям, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, в одном окне полностью выбиты стёкла, в соседних — частично.
БПЛА залетел в квартиру на последнем этаже МКД. Часть осколков выпала на улицу.
Официального подтверждения информации пока не было.
Отметим, что сегодня утром беспилотник, по сообщению очевидцев, упал и в центре города. Перед громким взрывом местные жители слышали жужжание в небе. Тем не менее официального подтверждения случившегося пока нет.