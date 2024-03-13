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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Пострадавший от прилёта дом в Белгороде

БПЛА прилетел в квартиру? В пятиэтажке в Белгороде выбило окна после взрыва

13 марта 2024, 06:32
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Пострадавший от прилёта дом в Белгороде

В МКД в Белгороде выбило окна после взрыва

Утро в Белгороде снова выдалось неспокойным: на этот раз под огнём ВСУ оказался многоквартирный дом в Белгороде. Сообщается, что внутрь квартиры, находящейся на последнем этаже МКД, влетел беспилотник. Официального подтверждения пока не было.

Утром 13 марта в квартиру многоквартирного дома по бульвару 1-го Салюта влетел украинский беспилотник. Судя по фотографиям, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, в одном окне полностью выбиты стёкла, в соседних — частично.

БПЛА залетел в квартиру на последнем этаже МКД. Часть осколков выпала на улицу.

Официального подтверждения информации пока не было.

Отметим, что сегодня утром беспилотник, по сообщению очевидцев, упал и в центре города. Перед громким взрывом местные жители слышали жужжание в небе. Тем не менее официального подтверждения случившегося пока нет.

Пострадавший от прилёта дом в БелгородеПострадавший от прилёта дом в Белгороде
Пострадавший от прилёта дом в БелгородеПострадавший от прилёта дом в Белгороде
Пострадавший от прилёта дом в БелгородеПострадавший от прилёта дом в Белгороде
Пострадавший от прилёта дом в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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