БПЛА прилетел в квартиру? В пятиэтажке в Белгороде выбило окна после взрыва

В МКД в Белгороде выбило окна после взрыва

Утро в Белгороде снова выдалось неспокойным: на этот раз под огнём ВСУ оказался многоквартирный дом в Белгороде. Сообщается, что внутрь квартиры, находящейся на последнем этаже МКД, влетел беспилотник. Официального подтверждения пока не было.