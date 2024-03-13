Гладков рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Глава региона подтвердил ранее появившуюся в Сети информацию об атаке беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Сообщается, что один из двух БПЛА самолётного типа врезался в МКД, из-за чего в нескольких квартирах выбило окна, оказались повреждены фасад и кровля здания.
Кроме этого, от взрывной волны незначительно пострадали соседние образовательные учреждения. Предположительно, речь идёт о детском саде и лицее.
Фотографиями последствий поделился житель повреждённой квартиры. Он сообщил Telegram-каналу «Белгород Молния», что никто не пострадал.
Второй БПЛА упал в реку, поэтому обошлось без последствий.
На местах происшествий работают оперативные службы.