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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Многоквартирный дом, куда влетел беспилотник

Гладков рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Белгород

13 марта 2024, 07:21
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Многоквартирный дом, куда влетел беспилотник

Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил прилёт беспилотника в многоквартирный дом Белгорода. По его информации, никто из мирных жителей не пострадал. Житель квартиры, повреждённой от атаки ВСУ, опубликовал фото с последствиями в соцсетях.

Глава региона подтвердил ранее появившуюся в Сети информацию об атаке беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Сообщается, что один из двух БПЛА самолётного типа врезался в МКД, из-за чего в нескольких квартирах выбило окна, оказались повреждены фасад и кровля здания.

Кроме этого, от взрывной волны незначительно пострадали соседние образовательные учреждения. Предположительно, речь идёт о детском саде и лицее.

Фотографиями последствий поделился житель повреждённой квартиры. Он сообщил Telegram-каналу «Белгород Молния», что никто не пострадал.

Второй БПЛА упал в реку, поэтому обошлось без последствий.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Последствия прилёта в квартире многоэтажки БелгородаПоследствия прилёта в квартире многоэтажки Белгорода
Последствия прилёта в квартире многоэтажки БелгородаПоследствия прилёта в квартире многоэтажки Белгорода
Последствия прилёта в квартире многоэтажки Белгорода
Фото: Telegram-канал «Белгород Молния»
Многоквартирный дом, куда влетел беспилотник
Видео: Bel.ru
БПЛА прилетел в квартиру? В пятиэтажке в Белгороде выбило окна после взрыва
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