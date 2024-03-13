Гладков рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Белгород

Глава региона подтвердил ранее появившуюся в Сети информацию об атаке беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Сообщается, что один из двух БПЛА самолётного типа врезался в МКД, из-за чего в нескольких квартирах выбило окна, оказались повреждены фасад и кровля здания.