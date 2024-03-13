Росгвардия уничтожила 30 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

В ночь с 11 на 12 марта бойцы Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область. Как сообщает ведомство, противник общей численностью более 300 боевиков пытался прорваться через границу. Росгвардейцы совместно с военнослужащими ВС РФ и пограничного управления ФСБ нанесли удар по противнику.