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Бойцы

Росгвардия уничтожила 30 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

13 марта 2024, 10:08
Фото: 1MI
Бойцы
Помимо этого, уничтожено два миномётных расчёта. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь с 11 на 12 марта бойцы Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область. Как сообщает ведомство, противник общей численностью более 300 боевиков пытался прорваться через границу. Росгвардейцы совместно с военнослужащими ВС РФ и пограничного управления ФСБ нанесли удар по противнику.

Артиллерийскими подразделениями уничтожено 30 боевиков и два миномётных расчёта.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ. Видео сняли в районе Нехотеевки. На кадрах видны подбитые танки и отступающие диверсанты.

Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ под Белгородом
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#Общество#Белгородская область#Росгвардия#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#СВО#ДРГ
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