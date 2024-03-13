Росгвардия уничтожила 30 боевиков ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В ночь с 11 на 12 марта бойцы Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область. Как сообщает ведомство, противник общей численностью более 300 боевиков пытался прорваться через границу. Росгвардейцы совместно с военнослужащими ВС РФ и пограничного управления ФСБ нанесли удар по противнику.
Артиллерийскими подразделениями уничтожено 30 боевиков и два миномётных расчёта.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ. Видео сняли в районе Нехотеевки. На кадрах видны подбитые танки и отступающие диверсанты.