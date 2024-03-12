Американские М113 и Bradley уничтожили при атаке ДРГ в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В Минобороны РФ опубликовали кадры из белгородского приграничья. На видео показано уничтожение техники украинской ДРГ, которая пыталась зайти в Белгородскую область. Ролик снят в районе села Сподарюшино Грайворонского горокруга.
По информации военного ведомства, уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США. Также удалось ликвидировать личный состав террористических формирований.
О том, что диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область, ранее сообщали и федеральные СМИ, и Минобороны РФ. Украинские формирования пытались зайти с трёх направлений — от сёл Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Российские военнослужащие отразили атаку противника. Последнему пересечь границу так и не удалось.