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Уничтоженная техника ВСУ в Белгородской области

Американские М113 и Bradley уничтожили при атаке ДРГ в Белгородской области

12 марта 2024, 14:51
Фото: Минобороны РФ
Уничтоженная техника ВСУ в Белгородской области

В белгородском приграничье уничтожили американские бронемашины

Видео с уничтожением боевых бронемашин М113, Bradley американского производства опубликовало МО РФ. Произошло это в районе села Сподарюшино Грайворонского округа.
Сюжет
СВО

В Минобороны РФ опубликовали кадры из белгородского приграничья. На видео показано уничтожение техники украинской ДРГ, которая пыталась зайти в Белгородскую область. Ролик снят в районе села Сподарюшино Грайворонского горокруга.

По информации военного ведомства, уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США. Также удалось ликвидировать личный состав террористических формирований.

О том, что диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область, ранее сообщали и федеральные СМИ, и Минобороны РФ. Украинские формирования пытались зайти с трёх направлений — от сёл Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Российские военнослужащие отразили атаку противника. Последнему пересечь границу так и не удалось.

Уничтоженная техника ВСУ в Белгородской области
Видео: Минобороны РФ
В Минобороны РФ рассказали подробности о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область
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