Американские М113 и Bradley уничтожили при атаке ДРГ в Белгородской области

О том, что диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область, ранее сообщали и федеральные СМИ, и Минобороны РФ. Украинские формирования пытались зайти с трёх направлений — от сёл Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Российские военнослужащие отразили атаку противника. Последнему пересечь границу так и не удалось.