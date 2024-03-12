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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Кадры уничтоженной техники ДРГ

Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ под Белгородом

12 марта 2024, 14:38
Фото: Минобороны РФ
Кадры уничтоженной техники ДРГ
Видео снято в районе Нехотеевки. На кадрах видны подбитая техника и отступающая украинская ДРГ.

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтоженной техники украинской ДРГ в районе Нехотеевки. Диверсионную группу разгромили на погранпереходе.

На кадрах видны подбитая техника и отступающая украинская ДРГ.

В Минобороны РФ также отметили, что попытка вторжения была пресечена ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ.

Напомним, что в Белгородской области с семи часов утра действует ракетная опасность. В районе ж/д вокзала рухнул беспилотник. Также БПЛА врезался прямо во входную дверь здания мэрии. Помимо этого, беспилотник врезался в здание магазина.

Кадры уничтоженной техники ДРГ
Видео: Минбороны РФ
Беспилотник рухнул в районе ж/д вокзала в Белгороде
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