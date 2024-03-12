Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ под Белгородом

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтоженной техники украинской ДРГ в районе Нехотеевки. Диверсионную группу разгромили на погранпереходе.
На кадрах видны подбитая техника и отступающая украинская ДРГ.
В Минобороны РФ также отметили, что попытка вторжения была пресечена ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ.
Напомним, что в Белгородской области с семи часов утра действует ракетная опасность. В районе ж/д вокзала рухнул беспилотник. Также БПЛА врезался прямо во входную дверь здания мэрии. Помимо этого, беспилотник врезался в здание магазина.