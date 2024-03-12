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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Военные

В Минобороны РФ рассказали подробности о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

12 марта 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
Военные

Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

В военном ведомстве дали официальную информацию о попытке прорыва диверсионной группы на территорию Белгородской и соседней Курской областей. Зайти диверсанты пытались с трёх направлений. Атаки противника отразили.
Сюжет
Граница

В Минобороны РФ официально прокомментировали попытку прорыва диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской и Курской областей. Атаки успешно отразили российские военнослужащие и пограничники.

Сообщается, что около 3:00 после интенсивного обстрела гражданских объектов диверсанты попытались зайти в белгородское приграничье. Действовал противник на трёх направлениях, однако успеха не достиг.

Украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трёх направлениях в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.
Минобороны РФ

Российские военнослужащие отразили атаку. Удары по противнику нанесли авиация, ракетные войска и артиллерия. Украинские подразделения понесли существенные потери и были отброшены. Пересечь границу им не удалось.

На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортёр, а в районе Сподарюшино — два танка.
Минобороны РФ

Также в военном ведомстве поделились подробностями о попытке прорыва диверсантов в Курской области. С 8:00 до 8:25 отбили четыре атаки ДРГ, которые хотели прорваться в районе приграничного посёлка Тёткино. Противника отбросили. Эту же информацию подтверждал губернатор региона Роман Старовойт.

RT: попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область пресекли
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