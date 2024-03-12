В Минобороны РФ рассказали подробности о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область

Также в военном ведомстве поделились подробностями о попытке прорыва диверсантов в Курской области. С 8:00 до 8:25 отбили четыре атаки ДРГ, которые хотели прорваться в районе приграничного посёлка Тёткино. Противника отбросили. Эту же информацию подтверждал губернатор региона Роман Старовойт.