Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Минобороны РФ официально прокомментировали попытку прорыва диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской и Курской областей. Атаки успешно отразили российские военнослужащие и пограничники.
Сообщается, что около 3:00 после интенсивного обстрела гражданских объектов диверсанты попытались зайти в белгородское приграничье. Действовал противник на трёх направлениях, однако успеха не достиг.
Украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трёх направлениях в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.
Минобороны РФ
Российские военнослужащие отразили атаку. Удары по противнику нанесли авиация, ракетные войска и артиллерия. Украинские подразделения понесли существенные потери и были отброшены. Пересечь границу им не удалось.
На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортёр, а в районе Сподарюшино — два танка.
Минобороны РФ
Также в военном ведомстве поделились подробностями о попытке прорыва диверсантов в Курской области. С 8:00 до 8:25 отбили четыре атаки ДРГ, которые хотели прорваться в районе приграничного посёлка Тёткино. Противника отбросили. Эту же информацию подтверждал губернатор региона Роман Старовойт.