ПВО сбила два беспилотника под Белгородом: пострадали два частных дома

В Белгородском районе сбили украинские беспилотники

Два беспилотника самолётного типа сбили в районе сёл Ближнее и Головино. Задело два частных дома в Стрелецком и Пушкарном. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.