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Published Сегодня, 13:19

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Беспилотник

ПВО сбила два беспилотника под Белгородом: пострадали два частных дома

13 марта 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Белгородском районе сбили украинские беспилотники

Два беспилотника самолётного типа сбили в районе сёл Ближнее и Головино. Задело два частных дома в Стрелецком и Пушкарном. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Над Белгородским районом сбили два беспилотника самолётного типа. Это произошло в районе сёл Ближнее и Головино. По предварительным данным, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения.

Обломки первого БПЛА рухнули на крышу частного дома в Стрелецком. При падении обломков второго летательного аппарата загорелся утеплитель крыши частного домовладения в Пушкарном. Оперативные службы потушили возгорание. Обход территории продолжается.

Ранее ВСУ атаковали хозпостройку в селе Тишанка Волоконовского района. Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия также работали оперативные службы.

13 марта беспилотники также накрыли Белгород. Один из них повредил многоквартирный дом. Ещё одно устройство рухнуло в реку.

ВСУ атаковали хозпостройку в белгородском селе
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ
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