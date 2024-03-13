ВСУ атаковали хозпостройку в белгородском селе

Отметим, что это не первая атака за сегодняшний день. ВСУ бьют по населённым пунктам Белгородской области с четырёх часов утра. Так, БПЛА сбили в Новооскольском, Шебекинском, Губкинском округах, а также в Красненском, Прохоровском районах и Белгороде. В Шебекино упали снаряды.