ВСУ атаковали хозпостройку в белгородском селе

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждена территория одного частного дома: разрушения получила хозяйственная постройка.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход.
Отметим, что это не первая атака за сегодняшний день. ВСУ бьют по населённым пунктам Белгородской области с четырёх часов утра. Так, БПЛА сбили в Новооскольском, Шебекинском, Губкинском округах, а также в Красненском, Прохоровском районах и Белгороде. В Шебекино упали снаряды.