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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Обстрел

ВСУ атаковали хозпостройку в белгородском селе

13 марта 2024, 12:29
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Тишанку в Белгородской области

Под огонь ВСУ попал населённый пункт в Волоконовском районе. Повреждена хозпостройка, мирные жители не пострадали. Подробности произошедшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет. Повреждена территория одного частного дома: разрушения получила хозяйственная постройка.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход.

Отметим, что это не первая атака за сегодняшний день. ВСУ бьют по населённым пунктам Белгородской области с четырёх часов утра. Так, БПЛА сбили в Новооскольском, Шебекинском, Губкинском округах, а также в Красненском, Прохоровском районах и Белгороде. В Шебекино упали снаряды.

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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Волоконовский район#Тишанка#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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