«Проснулся от взрыва»: белгородец — об атаке беспилотника на многоэтажку

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Сегодня утром, 13 марта, БПЛА врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Повреждены несколько квартир. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал.
По словам очевидца, в момент взрыва он находился в комнате и спал. Его бабушка сидела в этот момент в зале. Проснулся парень от взрыва.
Сначала не понял. Выхожу, смотрю — окна выбиты. Сказали, что беспилотник врезался. Ничего не успел понять, шоковое состояние. Бабушка испугалась. У неё подскочило давление. Главное, что жива.
житель дома
Белгородец рассказал, что в течение двух часов к нему придут специалисты, которые замерят повреждённые окна и балкон.
Известно, что во время взрыва в нескольких квартирах выбило окна. Также в здании повредилась кровля и фасад.