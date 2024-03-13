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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Пострадавший от прилёта дом в Белгороде

«Проснулся от взрыва»: белгородец — об атаке беспилотника на многоэтажку

13 марта 2024, 09:39
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Пострадавший от прилёта дом в Белгороде

Очевидец рассказал подробности о моменте падения БПЛА на дом в Белгороде

Белгородец живёт в доме, в который врезался дрон. Парень рассказал, что проснулся этим утром от взрыва. Комментарий горожанин дал РИА «Новости».

Сегодня утром, 13 марта, БПЛА врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Повреждены несколько квартир. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал.

По словам очевидца, в момент взрыва он находился в комнате и спал. Его бабушка сидела в этот момент в зале. Проснулся парень от взрыва.

Сначала не понял. Выхожу, смотрю — окна выбиты. Сказали, что беспилотник врезался. Ничего не успел понять, шоковое состояние. Бабушка испугалась. У неё подскочило давление. Главное, что жива.
житель дома

Белгородец рассказал, что в течение двух часов к нему придут специалисты, которые замерят повреждённые окна и балкон.

Известно, что во время взрыва в нескольких квартирах выбило окна. Также в здании повредилась кровля и фасад.

Рассказ очевидца об атаке БПЛА на МКД
Видео: РИА «Новости»
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#Видео#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Многоэтажка#Белгород#Алина Харина
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