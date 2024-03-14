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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Взрыв в Белгороде

Страшный будильник. Белгород снова проснулся под звуки взрыва

14 марта 2024, 03:23
Фото: Изображение Midjourney
Взрыв в Белгороде

В небе над Белгородом раздался взрыв из-за украинского беспилотника

Утром 14 марта над Белгородом громко. По неподтверждённой пока информации, обломки беспилотника упали на частный дом.

Примерно в 6:10 14 марта в небе над Белгородом раздался взрыв. Подробностей на момент публикации не сообщалось. Громкий звук был один.

Telegram-канал Baza добавляет, что обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Белгороде. Подтверждения этой информации не было.

Позже Вячеслав Гладков подтвердил атаку Белгорода беспилотником самолётного типа. Пострадавших не было. Загорелась трава, её потушили. В одном из домов выбиты окна.

В три часа ночи на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Продлилась она полтора часа.

Примерно в это же время два украинских беспилотника взорвались возле одного и того же дома в Прохоровке. Пострадавших не было.

Взрывы над Белгородом раздались во второй раз за вечер
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#Евгений Грицков#Дом#Беспилотник#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#СВО#Ракетная опасность
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