Страшный будильник. Белгород снова проснулся под звуки взрыва

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Примерно в 6:10 14 марта в небе над Белгородом раздался взрыв. Подробностей на момент публикации не сообщалось. Громкий звук был один.
Telegram-канал Baza добавляет, что обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Белгороде. Подтверждения этой информации не было.
Позже Вячеслав Гладков подтвердил атаку Белгорода беспилотником самолётного типа. Пострадавших не было. Загорелась трава, её потушили. В одном из домов выбиты окна.
В три часа ночи на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Продлилась она полтора часа.
Примерно в это же время два украинских беспилотника взорвались возле одного и того же дома в Прохоровке. Пострадавших не было.