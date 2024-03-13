Взрывы над Белгородом раздались во второй раз за вечер

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
13 марта в 19:13 жители Белгорода и Белгородского района во второй раз за час услышали мощные звуки взрывов в небе. Что произошло — пока неизвестно. Вероятно, ПВО отработала по беспилотникам или иным целям в небе — сегодня ВСУ вновь непрерывно атакуют область.
Ранее в 18:30 украинский беспилотник уже сбивали над городом — об этом сообщает Минобороны РФ.
Также в Белгороде третий раз за день объявили сирену ракетной опасности. Аналогичный сигнал действовал в Грайвороне и Шебекино. Позже его отменили.