Взрывы над Белгородом раздались во второй раз за вечер

13 марта в 19:13 жители Белгорода и Белгородского района во второй раз за час услышали мощные звуки взрывов в небе. Что произошло — пока неизвестно. Вероятно, ПВО отработала по беспилотникам или иным целям в небе — сегодня ВСУ вновь непрерывно атакуют область.