Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

След в небе после взрыва

Взрывы над Белгородом раздались во второй раз за вечер

13 марта 2024, 16:18
Фото: Bel.ru
След в небе после взрыва
Жители Белгорода и Белгородского района второй раз за вечер услышали в небе звуки взрывов. Что это — пока неизвестно. Ранее громкие звуки в Минобороны объяснили сбитием беспилотника.
Сюжет
Взрывы

13 марта в 19:13 жители Белгорода и Белгородского района во второй раз за час услышали мощные звуки взрывов в небе. Что произошло — пока неизвестно. Вероятно, ПВО отработала по беспилотникам или иным целям в небе — сегодня ВСУ вновь непрерывно атакуют область.

Ранее в 18:30 украинский беспилотник уже сбивали над городом — об этом сообщает Минобороны РФ.

Также в Белгороде третий раз за день объявили сирену ракетной опасности. Аналогичный сигнал действовал в Грайвороне и Шебекино. Позже его отменили.

Громкие звуки раздались над Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый день под звуки взрывов: как Белгородская область пережила 13 марта?В небе над Белгородом появились следы после раздавшихся взрывовВ здании мэрии Белгорода временно заделали повреждённые взрывом окна
#Происшествия#Белгородский район#Шебекино#Украина#Грайворон#Белгород#Минобороны#ВСУ#Взрывы#Артем Черненко
Подпишитесь
Женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом
Сегодня, 15:58
Секрет: в полиции не рассказали о ходе следствия по нападению на мужчину в баре
Сегодня, 14:10
Новый рекорд: за день ВСУ атаковали 17 из 22 районов Белгородской области
Сегодня, 13:59
Вслед за школами: вузы Белгорода переходят на дистант и самоподготовку
Сегодня, 12:18
Громкие звуки раздались над Белгородом
Сегодня, 15:52
Снаряд ВСУ попал в здание администрации в Белгородской области
Сегодня, 15:53