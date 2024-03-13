В небе над Белгородом появились следы после раздавшихся взрывов

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Над Белгородом раздалась серия взрывов, после которых появились следы в небе. Фотографиями поделились местные жители.
В 14:00 над Белгородом и районом объявили ракетную опасность. Соответствующую рассылку отправило МЧС. Всего через семь минут тревогу включили в Шебекинском и Грайворонском горокругах. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.
Опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили в 14:23. В Грайворонском и Шебекинском горокругах отбой был в 14:25.
Накануне ракетную опасность объявляли по всей Белгородской области. Она была самой затяжной за всё время и продлилась порядка 11 часов в одном только Белгороде — с 7:16 до 17:54. Также добавим, что 12 марта и минувшей ночью из-за атак ВСУ пострадали 11 белгородцев.