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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Следы в небе в Белгороде

В небе над Белгородом появились следы после раздавшихся взрывов

13 марта 2024, 11:41
Фото: Bel.ru
Следы в небе в Белгороде
Над Белгородом вновь были слышны громкие звуки. После них в небе остались следы. Фотографиями поделились читатели.

Над Белгородом раздалась серия взрывов, после которых появились следы в небе. Фотографиями поделились местные жители.

В 14:00 над Белгородом и районом объявили ракетную опасность. Соответствующую рассылку отправило МЧС. Всего через семь минут тревогу включили в Шебекинском и Грайворонском горокругах. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили в 14:23. В Грайворонском и Шебекинском горокругах отбой был в 14:25.

Накануне ракетную опасность объявляли по всей Белгородской области. Она была самой затяжной за всё время и продлилась порядка 11 часов в одном только Белгороде — с 7:16 до 17:54. Также добавим, что 12 марта и минувшей ночью из-за атак ВСУ пострадали 11 белгородцев.

Тоже будет затяжной? В Белгороде вновь объявили ракетную опасность
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Ракетная опасность
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