В небе над Белгородом появились следы после раздавшихся взрывов

Накануне ракетную опасность объявляли по всей Белгородской области. Она была самой затяжной за всё время и продлилась порядка 11 часов в одном только Белгороде — с 7:16 до 17:54. Также добавим, что 12 марта и минувшей ночью из-за атак ВСУ пострадали 11 белгородцев.