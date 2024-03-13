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Обстрел

Новый день под звуки взрывов: как Белгородская область пережила 13 марта?

13 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Обстрел
В среду, 13 марта, населённые пункты Белгородской области вновь оказались под массированной атакой ВСУ. На этот раз муниципалитеты были под огнём с раннего утра, а в Белгороде трижды объявляли ракетную опасность. Подробности — в материале Бел.Ру.

Неспокойное раннее утро

Утро 13 марта началось с плохих новостей. В Шебекино при обстреле пострадал сотрудник промышленного предприятия. Он получил ссадины и контузию, его доставили на лечение в горбольницу № 2 Белгорода.

Чуть позже ВСУ вновь обстреляли город. В нескольких квартирах выбило окна, а на территории промышленного предприятия было задымление.

Кроме этого, повреждения получила ЛЭП, из-за чего 45 тыс. жителей Шебекино, Новой Таволжанки и Масловой Пристани на время остались без света.

Около пяти часов утра два взрыва услышали жители Бирюча Красногвардейского района. Одну из улиц после громких звуков частично перекрыли. Глава муниципалитета сообщила о двух сбитых беспилотниках, которые повредили два дома.

Также ВСУ атаковали несколько районов, которые редко попадали под обстрелы. В Новооскольском округе загорелся сарай из-за двух сбитых беспилотников. В Губкинском округе на ЛЭП и дерево упали и сдетонировали три БПЛА, а в Красненском районе сбитый беспилотник повредил ЛЭП.

Позже в Минобороны РФ сообщили об уничтоженных за ночь 11 беспилотниках.

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Белгороду снова досталось

Около девяти часов утра белгородцы, проживающие в центре, услышали жужжание и взрыв. Сдетонировал БПЛА.

Позже стало известно о беспилотнике, который влетел в квартиру многоквартирного дома по бульвару 1-го Салюта. Пострадавших среди мирных жителей нет, но повреждения получили девять окон в девяти квартирах, также от взрывной волны треснули окна в двух образовательных учреждениях. Из-за произошедшего дом пришлось оцепить.

Позже житель пострадавшей многоэтажки рассказал о том, как проснулся от взрыва: в этот момент он спал в своей комнате, а его бабушка сидела в зале.

Днём над Белгородом вновь раздались громкие звуки, после чего на небе появились следы. Примерно в это же время в городе начала действовать ракетная опасность. Всего же сигнал в областном центре включали четыре раза.

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Какие районы тоже попали под огонь ВСУ?

Беспилотник уничтожили над селом Графовка Шебекинского округа: часть обломков упала на частный дом и на огород. Другой БПЛА упал и сдетонировал в селе Призначное Прохоровского района, в результате чего повреждены два дома и одно авто. Хозпостройка пострадала в Тишанке Волоконовского района. Раненых нет ни в одном из трёх сёл.

В Белгородском районе сбили сразу два беспилотника: обломки первого упали на крышу частного дома в Стрелецком, а из-за обломков второго загорелся утеплитель крыши дома в Пушкарном.

Около 09:30 над Белгородской областью уничтожили один беспилотник, ещё два — в районе 11 часов дня.

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