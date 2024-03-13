Новый день под звуки взрывов: как Белгородская область пережила 13 марта?

Беспилотник уничтожили над селом Графовка Шебекинского округа: часть обломков упала на частный дом и на огород. Другой БПЛА упал и сдетонировал в селе Призначное Прохоровского района, в результате чего повреждены два дома и одно авто. Хозпостройка пострадала в Тишанке Волоконовского района. Раненых нет ни в одном из трёх сёл.