Новый день под звуки взрывов: как Белгородская область пережила 13 марта?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утро 13 марта началось с плохих новостей. В Шебекино при обстреле пострадал сотрудник промышленного предприятия. Он получил ссадины и контузию, его доставили на лечение в горбольницу № 2 Белгорода.
Чуть позже ВСУ вновь обстреляли город. В нескольких квартирах выбило окна, а на территории промышленного предприятия было задымление.
Кроме этого, повреждения получила ЛЭП, из-за чего 45 тыс. жителей Шебекино, Новой Таволжанки и Масловой Пристани на время остались без света.
Около пяти часов утра два взрыва услышали жители Бирюча Красногвардейского района. Одну из улиц после громких звуков частично перекрыли. Глава муниципалитета сообщила о двух сбитых беспилотниках, которые повредили два дома.
Также ВСУ атаковали несколько районов, которые редко попадали под обстрелы. В Новооскольском округе загорелся сарай из-за двух сбитых беспилотников. В Губкинском округе на ЛЭП и дерево упали и сдетонировали три БПЛА, а в Красненском районе сбитый беспилотник повредил ЛЭП.
Позже в Минобороны РФ сообщили об уничтоженных за ночь 11 беспилотниках.
Около девяти часов утра белгородцы, проживающие в центре, услышали жужжание и взрыв. Сдетонировал БПЛА.
Позже стало известно о беспилотнике, который влетел в квартиру многоквартирного дома по бульвару 1-го Салюта. Пострадавших среди мирных жителей нет, но повреждения получили девять окон в девяти квартирах, также от взрывной волны треснули окна в двух образовательных учреждениях. Из-за произошедшего дом пришлось оцепить.
Позже житель пострадавшей многоэтажки рассказал о том, как проснулся от взрыва: в этот момент он спал в своей комнате, а его бабушка сидела в зале.
Днём над Белгородом вновь раздались громкие звуки, после чего на небе появились следы. Примерно в это же время в городе начала действовать ракетная опасность. Всего же сигнал в областном центре включали четыре раза.
Беспилотник уничтожили над селом Графовка Шебекинского округа: часть обломков упала на частный дом и на огород. Другой БПЛА упал и сдетонировал в селе Призначное Прохоровского района, в результате чего повреждены два дома и одно авто. Хозпостройка пострадала в Тишанке Волоконовского района. Раненых нет ни в одном из трёх сёл.
В Белгородском районе сбили сразу два беспилотника: обломки первого упали на крышу частного дома в Стрелецком, а из-за обломков второго загорелся утеплитель крыши дома в Пушкарном.
Около 09:30 над Белгородской областью уничтожили один беспилотник, ещё два — в районе 11 часов дня.