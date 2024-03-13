Утром над Белгородом раздался взрыв: в городе поднялся дым

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В центре Белгорода, предположительно, взорвался беспилотник. Около 9:00 горожане услышали громкие звуки. Перед взрывом, как сообщается, местные жители слышали жужжание. Данных о последствиях пока нет.
Также сообщается о беспилотниках в другом районе города. Официальной информации пока нет.
Добавим, что Белгород накануне также атаковали украинские БПЛА. Один из них влетел в здание городской администрации. Пострадали четыре человека. В здании задело фасад и входную группу, выбило окна. Ещё один беспилотник врезался в торговый объект.
Всего же при атаках ВСУ за последние два дня пострадали в общем 11 человек. В больницах остаются пятеро пострадавших.
Кроме того, сегодня ночью три беспилотника атаковали Губкинский горокруг.