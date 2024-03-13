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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Дым в Белгороде

Утром над Белгородом раздался взрыв: в городе поднялся дым

13 марта 2024, 06:25
Фото: Bel.ru
Дым в Белгороде

В Белгороде прозвучал взрыв

Горожане услышали жужжание перед звуками взрыва. О последствиях пока неизвестно.

В центре Белгорода, предположительно, взорвался беспилотник. Около 9:00 горожане услышали громкие звуки. Перед взрывом, как сообщается, местные жители слышали жужжание. Данных о последствиях пока нет.

Также сообщается о беспилотниках в другом районе города. Официальной информации пока нет.

Добавим, что Белгород накануне также атаковали украинские БПЛА. Один из них влетел в здание городской администрации. Пострадали четыре человека. В здании задело фасад и входную группу, выбило окна. Ещё один беспилотник врезался в торговый объект.

Всего же при атаках ВСУ за последние два дня пострадали в общем 11 человек. В больницах остаются пятеро пострадавших.

Кроме того, сегодня ночью три беспилотника атаковали Губкинский горокруг.

Как себя чувствуют женщины, пострадавшие при атаке беспилотника на мэрию Белгорода?
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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