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Беспилотник

Обломки сбитого беспилотника упали на частный дом белгородцев

13 марта 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
ВСУ атаковали село в Шебекинском округе, повреждены частный дом и прилегающая к нему территория. Пострадавших нет. Подробности произошедшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Утром 13 марта в Шебекинском городском округе сработала система ПВО: беспилотник самолётного типа уничтожили над селом Графовка.

По данным главы региона, среди мирных жителей никто не пострадал. Однако часть обломков беспилотника попала в частный дом. В здании выбило окна, повреждения получила внутренняя отделка дома. Некоторые обломки упали в огороде.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Отметим, что в Белгороде тоже с самого утра неспокойно: о прилёте беспилотников сообщили в центре города и на бульваре 1-го Салюта: предполагается, что один из БПЛА попал в квартиру многоквартирного дома.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Графовка#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова
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