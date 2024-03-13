Обломки сбитого беспилотника упали на частный дом белгородцев

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Утром 13 марта в Шебекинском городском округе сработала система ПВО: беспилотник самолётного типа уничтожили над селом Графовка.
По данным главы региона, среди мирных жителей никто не пострадал. Однако часть обломков беспилотника попала в частный дом. В здании выбило окна, повреждения получила внутренняя отделка дома. Некоторые обломки упали в огороде.
В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.
Отметим, что в Белгороде тоже с самого утра неспокойно: о прилёте беспилотников сообщили в центре города и на бульваре 1-го Салюта: предполагается, что один из БПЛА попал в квартиру многоквартирного дома.