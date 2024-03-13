Тоже будет затяжной? В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Белгороде 13 марта объявили ракетную опасность. Аналогичное предупреждение актуально и для жителей Белгородского района.
Сирену в городе включили в районе двух часов дня. Оправдалась ли угроза, пока неизвестно.
Ракетную опасность также объявили в приграничных Грайворонском и Шебекинском горокругах.
Дополнение: в Белгороде и Белгородском районе отбой объявили в 14:23, а спустя две минуты — в Грайворонском и Шебекинском горокругах.
Напомним, что накануне был установлен рекорд по продолжительности действия ракетной опасности в Белгороде. Объявили её в районе пяти часов утра, а отменили только около 18:00. Причём отбой объявили под новый звук взрыва.
Утром 13 марта Белгород атаковали двумя беспилотникам. Один из них влетел в пятиэтажку, второй упал в реку. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей.