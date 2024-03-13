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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Тоже будет затяжной? В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

13 марта 2024, 11:05
Фото: 1MI

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

В городе в районе двух часов дня включили сирены. О том, оправдалась ли угроза, пока официально не сообщалось.

В Белгороде 13 марта объявили ракетную опасность. Аналогичное предупреждение актуально и для жителей Белгородского района.

Сирену в городе включили в районе двух часов дня. Оправдалась ли угроза, пока неизвестно.

Ракетную опасность также объявили в приграничных Грайворонском и Шебекинском горокругах.

Дополнение: в Белгороде и Белгородском районе отбой объявили в 14:23, а спустя две минуты — в Грайворонском и Шебекинском горокругах.

Напомним, что накануне был установлен рекорд по продолжительности действия ракетной опасности в Белгороде. Объявили её в районе пяти часов утра, а отменили только около 18:00. Причём отбой объявили под новый звук взрыва.

Утром 13 марта Белгород атаковали двумя беспилотникам. Один из них влетел в пятиэтажку, второй упал в реку. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Рекордно продолжительную ракетную опасность в Белгороде отменили под звук взрыва
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